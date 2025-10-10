«Учитель не раб»: белоруска возмутилась, что ее ребенок ходит по субботам в школу

«Учитель не раб»: белоруска возмутилась, что ее ребенок ходит по субботам в школу3
- 10.10.2025, 17:13
Она заступилась за педагогов.
Белоруска Катерина подняла в TikTok животрепещущий вопрос: зачем школьникам шестой школьный день? Женщина переживает и за детей, которые толком не отдыхают, и за учителей, на которых ложится дополнительная нагрузка. В комментариях ее поддержали другие пользователи — рассказывает «Зеркало».
Катерина живет в городе Иваново Брестской области. В своем видео она рассказывает, что в 10 утра в субботу находится во дворе школы, где во втором классе учится ее ребенок.
— Вопрос «почему»? Потому что шестой учебный день, — сама себе отвечает женщина. — Скажите, когда учителям отдыхать? Когда детям отдыхать? Фигова туча отчетов у этих учителей, закрытие месяца, какие-то планы, журналы, допзанятия. На фига этот шестой учебный день?
По словам белоруски, у ее ребенка «нормальная учительница», которая все необходимое дает детям в будние дни:
— Имейте совесть, дайте учителю отдохнуть, у нее выходной должен быть. И у детей тоже. Поймите одно: родители тоже хотят в субботу поспать. И дети. А учитель не раб, он не может работать шесть дней в неделю, понимаете?
У ролика Катерины почти 65 тысяч просмотров и 270 комментариев. Большая часть пользователей согласна с женщиной, кто-то делится личным опытом «избегания» шестого школьного дня. Но есть и те, кто считает, что учителя просто ленятся работать.
@laptoshishka #ивановов#брестскаяобласть#школа#учитель#дети ♬ оригинальный звук - ༺Катерина༻