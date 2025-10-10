Латвия выгоняет из страны более 800 россиян 10.10.2025, 17:35

Латвия ужесточила условия для пребывания на своей территории.

Власти Латвии сообщили 841 гражданину России о необходимости покинуть страну до 13 октября из-за невыполнения требований законодательства о миграции.

Как пишет «Европейская правда», об этом Politico сообщили в Управлении по вопросам гражданства и миграции Латвии (OCMA).

После полномасштабного вторжения России в Украину Латвия внесла поправки в свой Закон об иммиграции, ужесточив условия для пребывания на своей территории для российских граждан.

Россияне должны были подать заявку на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латвийского языка на уровне А2 и пройти проверку безопасности и анкетирование до 30 июня 2025 года, чтобы легально остаться в стране.

Большинство из около 30 тысяч россиян выполнили требования, около 2600 добровольно покинули Латвию, а 841 российский гражданин не успел вовремя подать необходимые документы.

Им сообщили о необходимости покинуть Латвию до 13 октября – после этой даты пребывание таких людей в стране становится незаконным, сказали Politico в латвийском Управлении по вопросам гражданства и миграции.

Среди прочего, такие россияне больше не смогут пользоваться социальными услугами – например, получать субсидии и пенсии.

В Латвии недавно сообщили об уголовном производстве в отношении гражданина России, пойманного на нелегальном пересечении государственной границы.

Также там запретили трудоустройство или предоставление услуг в критической инфраструктуре гражданам России и Беларуси.

