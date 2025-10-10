В Минске пробки в семь баллов
- 10.10.2025, 17:37
Общественный транспорт опаздывает.
Вечером 10 октября «Минсктранс» сообщил о том, что серьезные задержки общественного транспорта, достигающие 20 минут, наблюдаются на улицах Волгоградской и проспекте Независимости из-за значительного скопления транспорта.
Аналогичные проблемы с нарушением графика движения до 20 минут зафиксированы и на улице Немига, где также отмечается повышенная загруженность дорог.
Также сообщается о скоплении транспорта на улице Немига и улице Ванеева.
А так выглядела дорожная обстановка в Минске в 17:10 10 октября:
Пробки в городе оцениваются в семь баллов.