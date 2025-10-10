В Минске пробки в семь баллов 10.10.2025, 17:37

Общественный транспорт опаздывает.

Вечером 10 октября «Минсктранс» сообщил о том, что серьезные задержки общественного транспорта, достигающие 20 минут, наблюдаются на улицах Волгоградской и проспекте Независимости из-за значительного скопления транспорта.

Аналогичные проблемы с нарушением графика движения до 20 минут зафиксированы и на улице Немига, где также отмечается повышенная загруженность дорог.

Также сообщается о скоплении транспорта на улице Немига и улице Ванеева.

А так выглядела дорожная обстановка в Минске в 17:10 10 октября:

Пробки в городе оцениваются в семь баллов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com