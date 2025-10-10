закрыть
10 октября 2025, пятница, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске пробки в семь баллов

  • 10.10.2025, 17:37
В Минске пробки в семь баллов

Общественный транспорт опаздывает.

Вечером 10 октября «Минсктранс» сообщил о том, что серьезные задержки общественного транспорта, достигающие 20 минут, наблюдаются на улицах Волгоградской и проспекте Независимости из-за значительного скопления транспорта.

Аналогичные проблемы с нарушением графика движения до 20 минут зафиксированы и на улице Немига, где также отмечается повышенная загруженность дорог.

Также сообщается о скоплении транспорта на улице Немига и улице Ванеева.

А так выглядела дорожная обстановка в Минске в 17:10 10 октября:

Пробки в городе оцениваются в семь баллов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский