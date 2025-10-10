Российская чемпионка мира по прыжкам на батуте сменила гражданство на белорусское

Российская чемпионка мира по прыжкам на батуте сменила гражданство на белорусское2
- 10.10.2025, 18:10
Смену гражданства 23-летней спортсменки одобрил исполком Международной федерации гимнастики.
Российская батутистка Яна Лебедева сменила спортивное гражданство на белорусское. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
Смену гражданства 23-летней спортсменки одобрил исполком FIG, который прошел в Лаосе.
Лебедева — чемпионка мира 2021 года в командном многоборье, также в ее активе еще две бронзовые медали мирового первенства и два золота на чемпионате Европы.
Лебедева принимала участие в Олимпиаде в Токио, где заняла 11-е место в квалификации и не вышла в финал.