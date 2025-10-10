закрыть
10 октября 2025, пятница
Российская чемпионка мира по прыжкам на батуте сменила гражданство на белорусское

  • 10.10.2025, 18:10
Яна Лебедева

Смену гражданства 23-летней спортсменки одобрил исполком Международной федерации гимнастики.

Российская батутистка Яна Лебедева сменила спортивное гражданство на белорусское. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Смену гражданства 23-летней спортсменки одобрил исполком FIG, который прошел в Лаосе.

Лебедева — чемпионка мира 2021 года в командном многоборье, также в ее активе еще две бронзовые медали мирового первенства и два золота на чемпионате Европы.

Лебедева принимала участие в Олимпиаде в Токио, где заняла 11-е место в квалификации и не вышла в финал.

