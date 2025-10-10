закрыть
10 октября 2025, пятница, 19:08
Историческое здание в центре Минска снесли бульдозерами

2
  • 10.10.2025, 18:14
  • 3,404
Историческое здание в центре Минска снесли бульдозерами

Местные жители назвали действия строителей «варварством».

Исторического дома по ул. Рабкоровской, 23, не стало. О сносе здания написали в группе «Менск у часе i прасторы» в Facebook.

«Рабкораўская, 23, сышла ў гісторыю», – кратко сказано в сообщении.

Позже фотографиями сноса поделился минский краевед Вадим Зеленков. Он рассказал, что в здании размещался небольшой дом быта. Можно было починить обувь, сдать белье в стирку и украшения в ювелирную мастерскую.

Двухэтажное здание построили в 1956–1957 годы в стиле советского неоклассицизма. Данный дом располагался недалеко от вокзала и станции метро «Институт культуры».

Похожие здания еще можно встретить в районе станции «Тракторный завод», на ул. Серова или всем известной Осмоловки.

Минчане негодуют

Большинство комментаторов высказались резко против и посчитали это надругательством над исторической застройкой города (авторские орфография и пунктуация сохранены):

«Грустно вспоминать. Как сказал поэт «Вся радость в прошлом…» Ещё 60 лет назад тысячи раз ходил мимо к своему лучшему другу…».

«Вся моя улица сошла на НЕТ. Нет моей школы 41, нет ДОСААФ, нет магазина, когда-то лучшего в городе, с директором Винником М.С. и детского магазина нет, и теперь добрались и до этого здания».

«В начале 2000х мы приводили здание в нормальный вид: от кровли до фасада, думали присвоят статус исторического наследия».

«Горад змяняецца. На жаль. Але я б хацела, каб застаўся Мінск майго дзяцінства. Як і вашага. Аднак гэта немагчыма».

По паспорту объекта вместо дома быта построят административно-хозяйственное здание. А заказчиком выступает Академия национальной безопасности Беларуси.

