Белый дом отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира

Белый дом отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира2
- 10.10.2025, 18:17
- 3,570
Премию получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо Париска.
Лидер США Дональд Трамп продолжит заключать мирные соглашения для прекращения войн, заявил помощник президента и директора по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в X, комментируя решение Нобелевского комитета.
«У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, подобно ему, мог бы сдвинуть горы одной лишь силой воли», — написал он. «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира», — подчеркнул Чунг.
Нобелевскую премию мира в этом году получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле».