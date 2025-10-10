закрыть
10 октября 2025, пятница, 19:08
Белый дом отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира

2
  • 10.10.2025, 18:17
  • 3,570
Белый дом отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира

Премию получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо Париска.

Лидер США Дональд Трамп продолжит заключать мирные соглашения для прекращения войн, заявил помощник президента и директора по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в X, комментируя решение Нобелевского комитета.

«У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, подобно ему, мог бы сдвинуть горы одной лишь силой воли», — написал он. «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира», — подчеркнул Чунг.

Нобелевскую премию мира в этом году получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле».

