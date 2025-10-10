Белый дом отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира 2 10.10.2025, 18:17

Премию получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо Париска.

Лидер США Дональд Трамп продолжит заключать мирные соглашения для прекращения войн, заявил помощник президента и директора по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в X, комментируя решение Нобелевского комитета.

«У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, подобно ему, мог бы сдвинуть горы одной лишь силой воли», — написал он. «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира», — подчеркнул Чунг.

Нобелевскую премию мира в этом году получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле».

