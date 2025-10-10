Роман Свитан: Украина создает оружие, которое достанет до Урала 10.10.2025, 19:15

Оно способно проломить российскую ПВО.

Украина продолжает наращивать производство собственных ракет дальнего действия и успешно применяет их по военным объектам российских оккупантов. Как рост производства украинских ракет «Фламинго» повлияет на ход боевых действий и позиции Украины на фронте?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Ну, надо все-таки относиться к некоторым информационным сообщениям с долей скепсиса. Дело в том, что «Фламинго» — не простая ракета, это довольно-таки тяжелая ракета. Ее произвели несколько штук, скорее всего — предсерийное производство, она проходит испытания в полевых условиях. Почему, в принципе, отправлять ее по россиянам лучше проводить испытания в боевых условиях, то есть как раз ее сейчас и отправляют. Чтобы она быстро пошла в поток и производилась по 200 штук в месяц — пока я бы не сказал, что это возможно в принципе; это слишком большая цифра. Почему? Потому что «Нептун» мы производим одну ракету в неделю — так мы это уже делаем несколько лет, а уровень такого рода ракеты, типа «Фламинго», зависит от двигателя. Там уже не так — боевая часть это не проблема: можно взять, допустим, ФАБ-500, простую фугасную авиационную бомбу, дальше зашить ее в корпус, добавить крыло, систему управления. А вопрос в двигателе. Двигатель, который используется для этой ракеты — АИ-25Т; их еще несколько сотен штук есть, допустим, но если производить по 200 штук в месяц, то эти двигатели закончатся за полгода. Их заново производить, то есть запустить производство, чтобы делать такое количество двигателей — 200 двигателей в месяц — практически невозможно. Есть граничные определенные цифры по этим двигателям. Потому, я думаю, если будут производиться разные ракеты, всего может быть 200 ракет всех номенклатур. Я еще поверю, что это может быть «Паляниця», «Пекало» — у нас есть разные ракеты, всех 200 можно еще, в принципе, рассчитать. А вот именно чтобы именно «Фламинго» производилось 200 штук в месяц — пока это нереально.

Возможно применять эти ракеты, допустим, в больших количествах — может быть в одной комбинированной атаке с беспилотниками и другими ракетами — для того чтобы они могли проломить российскую ПВО, спрятаться между, допустим, дронами-обманками или ракетами-обманками. Тогда они действительно смогут по своей дальности, потому что дальность у них как минимум тысяча-полторы, наверное, должна быть. По крайней мере россияне подтверждают сейчас такую дальность: они несколько ракет в разобранном, вернее в уничтоженном уже виде разложили, то есть примерно показывают, что до полторы тысячи километров эта ракета может долететь. Что такое полторы тысячи километров? Практически до Урала — до Урала около двух тысяч километров; это большая часть европейской территории России, которую этой ракетой можно покрыть.

Для Украины важно, конечно, масштабирование производства — мультипликация именно этой ракеты, чтобы она могла выполнить боевую задачу. Как цель для зенитно-ракетных комплексов она легкая, как цель для ПВО — легкая, но в больших количествах, при превышении коэффициента подавления ПВО россиян, она может выполнить максимальную боевую задачу. Боевая часть у нее — до тонны, в районе тонны, то есть это уже серьезные боевые части, которые могут вывести из строя, как минимум, любой объект, работающий на военку: нефтеперерабатывающий завод или газоперерабатывающий завод. Несколько таких ракет могут вывести из строя и военные объекты; причем если будут тандемные боевые части, то возможен и подземный взрыв — так называемый — до третьего-четвертого подземного этажа могут добраться. Поэтому для нас важно было бы производство в больших количествах этих ракет, но, понимая, что это технически невозможно в основном из-за двигателей, я в принципе думаю, что пусть несколькими десятками ракет в месяц — думаю, мы их будем производить, а дальше уже в режиме накопления, в режиме добавления другими средствами эта ракета будет свою задачу выполнять.

— Дональд Трамп заявил о (готовности передать Украине https://charter97.org/ru/news/2025/10/9/658632/) американские «томагавки». Как такое вооружение может изменить расстановку сил и повлиять на ход войны, особенно в контексте ударов по тылам оккупантов?

— Лучше бы Трамп не заявлял, а передал — было бы лучше. Пока он заявляет и не передает, пока это только сотрясание воздуха; а вот если бы он передал эти «Томагавки», то, как минимум, могли бы быть полутонные боевые части и дальности до полутора тысяч километров. Это те же, кстати, «Фламинго», только боевая часть у «Томагавков» в два раза меньше, чем у «Фламинго». Просто сами по себе «Томагавки», конечно, лучше «Фламинго» по разным позициям: они могут идти на предельно малых высотах, уклоняясь за рельефом местности, точность выхода на цель у них довольно высокая, они могут выполнять маневры по заданной программе; ракета сама по себе — продвинутый образец. И, в принципе, если бы мы получили то же самое, о чем я вам рассказал про «Фламинго», та же самая картина была бы и при получении тех же «Томагавков».

Вопрос в количестве — это очень важно, потому что несколько ракет, даже несколько десятков, ну да, они поплюют по российской военной экономике или по каким-то инфраструктурным объектам, но не выведут ее из строя. Здесь очень важно — то есть в качестве какого-то дамоклова меча, который мог бы висеть над Россией; но к этому дамоклову мечу быстро привыкнут.

То есть я думаю, что как раз «Томагавки» в этом смысле фурора для нас не сделают: они могут помочь Трампу надавить на Си Цзиньпина перед саммитом, который у Трампа с 31 октября по 1 ноября проводится в Южной Корее — Азиатско-Тихоокеанский саммит. И там Трамп будет, мягко говоря, делить мир с Си Цзиньпином — в военном или, может быть, экономическом смысле. Если в Украине появятся такие «Томагавки» и такое оружие, даже если Украина не будет их применять, это как раз создаст давление на Си Цзиньпина, потому что Россия — это «шестерка» Китая, то есть такая бешеная собака; возможность ее отлупцевать, допустим, — это дополнительное давление, не более того.

Поэтому на «Томагавки» я бы не возлагал больших надежд, потому что их много не будет — их много не может быть: производят примерно штук 50 в год; да, их всего несколько тысяч, но они расположены на американских базах, на американских подлодках, на кораблях, и эти ракеты несут боевое дежурство. Так вот, сотни таких ракет нам никто не даст. А несколько ракет, даже несколько десятков таких ракет за год ничего не сделают. Еще раз повторю: это больше нужно Трампу. А нам, конечно, нужно большое количество средств поражения — ракеты в сотнях, реально — около пятисот, а то и тысяч штук; только тогда можно нанести серьезное поражение российской экономике и военной инфраструктуре с дальностью хотя бы до тысячи — полутора тысяч километров. Ну а лучше, конечно, до Урала, то есть до двух тысяч километров.

