Путин нервно отреагировал на угрозы Зеленского ударить Tomahawk по Кремлю

Путин нервно отреагировал на угрозы Зеленского ударить Tomahawk по Кремлю2
- 10.10.2025, 19:51
- 3,586
Диктатор РФ назвал возможный удар «понтажом».
Диктатор России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан назвал «понтажом» разговоры о ракетах Tomahawk для Украины.
Журналист отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «угрожает бить по России «Томагавками», чуть ли не по Кремлю». Во время вопроса он оговорился и использовал слово «понтаж» вместо «шантаж». «Говорят даже о том, что это такая некая форма понтажа… шантажа», — сказал журналист.
«Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», — сказал Путин.
В случае передачи Tomahawk Киеву Россия усилит свои системы ПВО, отметил диктатор РФ.
По данным The Wall Street Journal, Трамп в конце сентября на встрече с Зеленским заявил, что открыт для отмены ограничений на использование Киевом оружия большой дальности для ударов по России, но прямого одобрения не дал. Axios писал, что на той встрече Зеленский попросил именно ракеты Tomahawk, которые до этого США отказывались поставлять Украине.
На этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что «практически принял» решение по поводу поставок Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.