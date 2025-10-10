закрыть
10 октября 2025, пятница
Украинские воины провели уникальную спецоперацию в Крыму

  • 10.10.2025, 20:17
  • 1,496
Морские дроны и спутниковая разведка вывели из строя три российские РЛС на $100 миллионов.

Украинские воины провели уникальную спецоперацию в Крыму. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра по цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

«Основатель подразделения Lasar's Group НГУ Павел Елизаров раскрыл детали уникальной операции в оккупированном Крыму. Совместно с 73 Морским центром специальных операций они уничтожили комплекс из трех российских РЛС «Небо-М» стоимостью 100 миллионов долларов», - говорится в сообщении.

Россияне заявляют, что «Небо-М» - самая современная радиолокационная станция, которая идентифицирует даже стелс-самолеты F-22 и F-35. Однако идентифицировать украинские дроны она не смогла.

Отмечается, что украинские воины получили спутниковые данные с позициями российских баз с РЛС, а затем использовали морские дроны как носители тяжелых бомбардировщиков для нанесения высокоточных ударов. Одна атака - и три ключевые РЛС из «гордости российского ПВО» превратились в металлолом.

«Совместно с военными масштабируем инновации, чтобы эффективно уничтожать оккупантов, где бы они ни были», - подчеркнул Федоров.

