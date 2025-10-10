Белорус Шиманович вышел в финал первого этапа Кубка мира на стометровке брассом
Белорусы Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай начали выступления на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде 2025 года.
Соревнования в 25-метровом бассейне проходят в американском Кармеле. В первый день этапа Шиманович выступал на дистанции 100 метров брассом. Белорус стал третьим в предварительном заплыве и прошел дальше с четвертым временем среди 39 участников (57,17 сек.). Финал с участием Ильи состоится в ночь на 11 октября по минскому времени.
Также в пятницу сразу в двух видах программы была представлена Анастасия Шкурдай. В отборе на дистанции 100 метров комплексным плаванием наша спортсменка замкнула топ-15 с результатом 1 мин. 00,79 сек., а в квалификации на полтиннике на спине брестчанка заняла 16-е место, справившись за 27,40 сек.
Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде в США завершится 13 октября. В розыгрыше 2024 года белорусские спортсмены завоевали 17 наград — одну золотую, четырнадцать серебряных и две бронзовые.