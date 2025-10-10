закрыть
Жена Трампа сообщила, что Путин ответил ей на письмо о похищенных украинских детях

  • 10.10.2025, 20:27
Жена Трампа сообщила, что Путин ответил ей на письмо о похищенных украинских детях
Мелания Трамп
фото: AP

Первые воссоединились с семьями.

Первая леди США Меланья Трамп заявила 10 октября, что восемь украинских детей воссоединились со своими семьями после переговоров ее представителей с командой нелегитимного российского президента Владимира Путина. Видеозапись выступления жены Дональда Трампа в YouTube опубликовал ABC News.

Меланья Трамп рассказала, что у нее с Путиным был «открытый канал связи» по вопросам благополучия депортированных РФ украинских детей.

Так, за последние три месяца стороны приняли участие в нескольких неофициальных встречах, а также провели телефонные разговоры, добавила первая леди США.

«Восемь детей были возвращены в свои семьи в течение последних 24 часов», – отметила Меланья Трамп.

По ее словам, трое из них были разлучены с родителями и перемещены в РФ из-за боевых действий на линии фронта, а остальные пятеро – разлучены с членами семьи по другую сторону границы из-за войны, включая одну маленькую девочку, которая уже воссоединилась с родственниками в РФ.

Жена Дональда Трампа также выразила обеспокоенность по поводу украинцев, которые были несовершеннолетними на момент депортации во время войны, но с тех пор стали взрослыми, проживая в РФ.

«Учитывая опасность пересечения этого охваченного войной региона, их безопасное возвращение требует скоординированной помощи, – подчеркнула Меланья Трамп. – Соответственно, Россия согласилась в короткие сроки воссоединить лиц, которым исполнилось 18 лет. Опять же, эта работа продолжается. Планы по воссоединению еще большего количества детей в ближайшем будущем уже разрабатываются».

