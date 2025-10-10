Жена Трампа сообщила, что Путин ответил ей на письмо о похищенных украинских детях 10.10.2025, 20:27

Мелания Трамп

фото: AP

Первые воссоединились с семьями.

Первая леди США Меланья Трамп заявила 10 октября, что восемь украинских детей воссоединились со своими семьями после переговоров ее представителей с командой нелегитимного российского президента Владимира Путина. Видеозапись выступления жены Дональда Трампа в YouTube опубликовал ABC News.

Меланья Трамп рассказала, что у нее с Путиным был «открытый канал связи» по вопросам благополучия депортированных РФ украинских детей.

Так, за последние три месяца стороны приняли участие в нескольких неофициальных встречах, а также провели телефонные разговоры, добавила первая леди США.

«Восемь детей были возвращены в свои семьи в течение последних 24 часов», – отметила Меланья Трамп.

Melania Trump:



My representative has been working directly with Putin's team to ensure the safe reunification of children with their families between Russia and Ukraine.



In fact, eight children have been rejoined with their families during the past 24 hours. pic.twitter.com/YkKMMu9bec — Clash Report (@clashreport) October 10, 2025

По ее словам, трое из них были разлучены с родителями и перемещены в РФ из-за боевых действий на линии фронта, а остальные пятеро – разлучены с членами семьи по другую сторону границы из-за войны, включая одну маленькую девочку, которая уже воссоединилась с родственниками в РФ.

Жена Дональда Трампа также выразила обеспокоенность по поводу украинцев, которые были несовершеннолетними на момент депортации во время войны, но с тех пор стали взрослыми, проживая в РФ.

«Учитывая опасность пересечения этого охваченного войной региона, их безопасное возвращение требует скоординированной помощи, – подчеркнула Меланья Трамп. – Соответственно, Россия согласилась в короткие сроки воссоединить лиц, которым исполнилось 18 лет. Опять же, эта работа продолжается. Планы по воссоединению еще большего количества детей в ближайшем будущем уже разрабатываются».

