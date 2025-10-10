На пляж Калифорнии выбросило редкую двухметровую рыбу-солнце 10.10.2025, 20:38

Иллюстрационное фото

Вид этой рыбы был официально описан только в 2017 году и до сих пор остается малоизученным.

Эта массивная рыба, длиной около двух метров, стала неожиданностью для отдыхающих и вызвала интерес у ученых. Случай является одним из немногих задокументированных случаев появления этого вида в Северной Америке. Несмотря на попытки очевидцев вернуть рыбу в воду, она погибла вскоре после того, как ее вынесло на берег. Событие привлекло внимание к виду, который был официально описан только в 2017 году и до сих пор остается малоизученным, передает New Voice.

Гудвинкерская рыба-солнце, или Mola tecta, была впервые идентифицирована командой под руководством доктора Марианны Нюгор в Новой Зеландии. Она принадлежит к числу самых тяжелых костных рыб в мире, может достигать веса более 2 тонн и длины до 2,7 метра. Обычно этот вид обитает в глубоких умеренных водах Южного полушария и редко приближается к побережью.

Ее появление на пляже Калифорнии ставит под сомнение предыдущие представления об ареале и миграционном поведении вида. По данным Sonoma County Regional Parks, сообщения о крупной рыбе в этом районе появлялись еще за несколько дней до происшествия, и сначала ее принимали за акулу.

Рыбу обнаружил местный житель Стефан Кисбай, который прогуливался по берегу во время уборки пляжа. Сначала он подумал, что это мертвый морской лев, но необычная форма тела и текстура заставили его присмотреться внимательнее. В комментарии он описал находку как нечто невероятное и фантастическое, будто с другой планеты. Вскоре вокруг рыбы собралась толпа, и некоторые пытались вернуть ее в океан. По словам рейнджера Мелани Гутьеррес, когда она прибыла на место, рыба уже была мертва.

Идентификация вида произошла быстро. Доктор Нюгор, которая первой описала Mola tecta, просмотрела фотографии и подтвердила, что это именно гудвинкерская рыба-солнце. Она отметила, что этот вид ранее фиксировали в течении Гумбольдта у побережья Южной Америки, но не считали, что он часто пересекает экваториальные теплые воды. По ее словам, рыбы способны погружаться глубоко под теплые поверхностные слои, чтобы перемещаться между океаническими регионами. Причины конкретного случая выброса на берег остаются неизвестными, но она подчеркнула, что такие события не обязательно связаны с человеческим воздействием.

После инцидента представители Sonoma County Regional Parks уведомили соответствующие службы охраны природы и распространили информацию через социальные сети. В заявлении агентства говорилось о том, что вблизи волнолома была замечена еще одна рыба этого вида, что может свидетельствовать о временном присутствии вида в регионе. К исследованию присоединилась Морская лаборатория Бодега, которая принадлежит Калифорнийскому университету в Дэвисе. Как сообщила представительница парков Ариана Регуццони, ученые могут взять образцы тканей для дальнейшего анализа. На фотографиях также видно возможное повреждение плавника, но его роль в гибели рыбы пока не подтверждена.

Представители парка призвали общественность не приближаться к морским животным, которых выбросило на берег, и не вмешиваться в подобные ситуации. Для исследователей, таких как Нюгор, каждая такая редкая встреча — это шанс лучше понять одно из самых загадочных существ океана. Как отметила Регуццони, надеются, что со временем удастся узнать больше о причинах таких явлений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com