В Румынии обнаружили почти 1 млрд фальшивых евро 1 10.10.2025, 21:51

Коробки с банкнотами были найдены в порту Констанца.

Таможенная служба Румынии обнаружила в порту Констанца на юго-востоке страны фальшивые банкноты на сумму почти €1 млрд. Об этом сообщают правоохранительные органы Румынии.

Румынская полиция обнаружила в порту Констанца 160 коробок с поддельными банкнотами. Силовики вышли на фальшивые деньги в рамках операции Decoy III, которую координировало Европейское полицейское агентство (Европол). Как сообщается, операция была направлена на выявление морских грузов с фальшивыми банкнотами, которые попадают на территорию ЕС из таких стран, как Китай и Турция и пр.

По данным правоохранителей, 40 упаковок содержали 1,2 млн купюр по €500 (€600 млн) без серии и 20 упаковок - 600 тыс. купюр по €200 (€120 млн) без серии. Также в 60 упаковках были 1,8 млн купюр по €100 (€180 млн) с серией и в 40 упаковках — 1,2 млн купюр по €50 (€60 млн) с серией. Все 4,8 млн банкнот общей суммой €960 млн были конфискованы для продолжения расследования.

