Рост цен на бензин в России установил 14-летний рекорд 1 10.10.2025, 22:15

Цены взлетели после атак на НПЗ.

Налеты дронов, которым с начала августа удалось поразить три десятка крупных российских нефтезаводов, разогнали топливную инфляцию до значений, которых экономика не видела с начала 2010-х, передает The Moscow Times.

Как сообщил Росстат, за сентябрь средние розничные цены на бензин в стране увеличились на 2,58% (максимально с 2018 года). А в годовом выражении рост ценников на АЗС достиг 12,73% и стал рекордным за последние 14 лет.

Ценовой «шок» на рынке бензина превысил значения всех топливных кризисов последних лет: 9,84% в сентябре 2023 года, 12,3% в июне 2018-го. Последний раз бензин дорожал быстрее в декабре 2011 года, следует из данных Росстата: на 14,92% год к году.

Дорожающее топливо создает угрозу ускорения общей инфляции, предупреждает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global: «Удорожание топлива неминуемо повышает издержки в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, трансформируясь в рост цен на продукты и товары первой необходимости»

В октябре бензиновая инфляция вновь ускорилась: за неделю, завершившуюся 6 октября, средние цены на АЗС подскочили на 0,85%. Для сравнения: в первые три недели сентября бензин дорожал на 0,45-0,62% за неделю, а на последней — на 0,8%.

Розничные цены растут вслед за оптовыми, которые с начала года подскочили на 40-50%, а в августе и сентябре не менее 10 раз переписывали исторические максимумы. Из-за ударов по НПЗ в стране возник дефицит бензина — в объеме 20% внутреннего потребления, оценивал ранее источник «Коммерсанта» знакомый с балансом спроса и предложения.

В августе простой первичных мощностей нефтезаводов достигал 23% и стал рекордным в истории, а в сентябре вырос еще больше, рассказали отраслевые источники Reuters.

Череда украинских атак затронула каждый третий российский НПЗ, подсчитал Bloomberg. В октябре под удар попали Антипинский НПЗ в Тюменской области, Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, Туапсинский НПЗ «Роснефти», «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области, а также «Кинеф» в Ленинградской. Последний из-за пожара был вынужден остановить работу главной установки первичной переработки нефти, которая обеспечивала ему 40% мощности.

В сентябре из-за БПЛА полностью или частично останавливали работу не менее четырех нефтезаводов. Среди них Новокуйбышевский НПЗ, Астраханский ГПЗ «Газпрома», а также Рязанский НПЗ «Роснефти», входящий в топ-5 по стране и снабжающий топливом в том числе Московский регион.

В октябре объемы переработки нефти на российских НПЗ упали до 4,86 млн баррелей в сутки — почти 10% по сравнению с июлем, и стали самыми низкими по крайней мере за последние пять лет.

Рост цен на бензин сохраняется на повышенных уровнях с середины июня, а это может способствовать ускорению роста цен на широкий перечень товаров в ближайшие месяцы, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

