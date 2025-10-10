Украина совместно с Нидерландами будет производить беспилотники 10.10.2025, 22:54

Подписан меморандум.

В пятницу, 10 октября, Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве беспилотников. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом. Глава государства поблагодарил правительство и народ Нидерландов за поддержку Украины.

С начала полномасштабного вторжения Нидерланды предоставили Украине помощь на $9 млрд. Киев рассчитывает на продолжение этой поддержки.

Также Зеленский поблагодарил Брекельманса за около $600 млн в рамках инициативы PURL. Во время встречи стороны обсудили дальнейшее развитие этой инициативы, важность ее наполнения новыми взносами и присоединения других стран.

Отдельное внимание – совместному производству дронов, что, по мнению президента, является одним из самых перспективных направлений двустороннего сотрудничества. В частности, стороны обсудили реализацию меморандума. Соответствующий документ в конце встречи подписали Брекельманс и министр обороны Денис Шмыгаль.

Также президент вручил министру обороны Нидерландов орден «За заслуги» II степени.

Шмыгаль уточнил, что соглашение предусматривает запуск совместного производства дальнобойных БпЛА в Нидерландах с привлечением 110 млн евро инвестиций в рамках инициативы Build with Ukraine.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com