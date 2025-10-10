Украина совместно с Нидерландами будет производить беспилотники
- 10.10.2025, 22:54
Подписан меморандум.
В пятницу, 10 октября, Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве беспилотников. Об этом сообщил Офис президента Украины.
Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом. Глава государства поблагодарил правительство и народ Нидерландов за поддержку Украины.
С начала полномасштабного вторжения Нидерланды предоставили Украине помощь на $9 млрд. Киев рассчитывает на продолжение этой поддержки.
Также Зеленский поблагодарил Брекельманса за около $600 млн в рамках инициативы PURL. Во время встречи стороны обсудили дальнейшее развитие этой инициативы, важность ее наполнения новыми взносами и присоединения других стран.
Отдельное внимание – совместному производству дронов, что, по мнению президента, является одним из самых перспективных направлений двустороннего сотрудничества. В частности, стороны обсудили реализацию меморандума. Соответствующий документ в конце встречи подписали Брекельманс и министр обороны Денис Шмыгаль.
Также президент вручил министру обороны Нидерландов орден «За заслуги» II степени.
Шмыгаль уточнил, что соглашение предусматривает запуск совместного производства дальнобойных БпЛА в Нидерландах с привлечением 110 млн евро инвестиций в рамках инициативы Build with Ukraine.