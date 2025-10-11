закрыть
11 октября 2025, суббота, 1:19
Американские военные прибыли в сектор Газа

  • 11.10.2025, 1:09
Американские военные прибыли в сектор Газа

Для мониторинга процесса урегулирования.

Военные США начали прибывать в сектор Газа для мониторинга выполнения условий урегулирования. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Часть военных прибыла из стран Ближнего Востока, где они уже находились, другие — из командований США в других регионах. Американский контингент в составе 200 человек полностью прибудет в сектор Газа к 12 октября. Ожидается, что на создание мониторингового центра США в секторе уйдет несколько дней или недель.

Его задачей названо «избежание хаоса и обеспечение слаженной работы гуманитарных структур».

3 октября руководство ХАМАС заявило о готовности освободить взятых в плен израильтян в соответствии с планом американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Кроме того, движение согласилось передать управление анклавом независимому органу власти, который будет состоять из палестинских технократов.

Первая фаза урегулирования в секторе газа завершится 12 октября. На первом этапе ЦАХАЛ отойдет на согласованные позиции, а ХАМАС освободит всех заложников в обмен на освобождение части задержанных палестинцев.

