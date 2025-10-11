Ученый создал суперконденсатор из пластиковых бутылок 11.10.2025, 2:59

Вместо мусора — энергия.

Одноразовые пластиковые бутылки вскоре смогут не только засорять планету, но и помогать сохранять энергию.

Исследователи разработали новую технологию, которая позволяет перерабатывать полиэтилентерефталат (ПЭТ) — основной материал бутылок для воды — в компоненты для суперконденсаторов, устройств, способных быстро накапливать и отдавать электроэнергию, передает New Voice.

В ходе испытаний полностью пластиковый суперконденсатор, созданный из ПЭТ, превзошел аналогичные устройства со стекловолоконным сепаратором. Это открытие может стать прорывом в сфере переработки отходов в пользу энергетических технологий.

ПЭТ используется для изготовления более 500 миллиардов одноразовых бутылок в год, большинство из которых оказываются на свалках или в океанах. Они разлагаются сотни лет, нанося вред экосистемам, тогда как в мире перерабатывается лишь около 9% пластиковых отходов.

Команда под руководством Юн Ханг Ху разработала двухступенчатый процесс преобразования пластиковых бутылок в высокоэффективный материал для хранения энергии. Сначала бутылки измельчали на частицы размером с кускус, смешивали с гидроксидом кальция и нагревали до 700 °C в вакууме. В результате получали пористый углеродный порошок — основу для электродов. Сепаратор изготавливали из тонких ПЭТ-пленок, которые перфорировали горячими иглами, чтобы улучшить проводимость электролита.

Собранный суперконденсатор на базе ПЭТ сохранил 79% емкости, что даже превышает показатели стандартного устройства из стекловолокна. Кроме высокой производительности, он полностью пригоден к повторной переработке и дешевле в производстве.

По мнению Ху, такие суперконденсаторы могут перейти от лабораторных образцов к коммерческому производству уже в течение 5−10 лет, особенно учитывая рост спроса на устойчивые технологии накопления энергии.

Работа показывает, как повседневные пластиковые отходы можно превратить в ресурс для чистой энергетики — от электроники до транспорта.

Исследование опубликовано в журнале ACS Energy & Fuels.

