Усадьба в Гродненской области стала популярным трендом в Instagram 1 11.10.2025, 8:28

Она выглядит как замок из фэнтези.

В соцсетях белорусов все чаще появляются фото и рилсы с локацией, похожей на декорации к фэнтези-фильму — с дворцом, башней и атмосферой старинного поместья. Речь об усадьбе Сегеней в деревне Краски Волковысского района, пишет Smartpress.by.

Правая часть дома с высокой неоготической башней появилась в 1905 году — именно она сегодня стала главным героем Instagram-съемок. После 1939 года на территории бывшего поместья успели побывать и школа, и детский туберкулезный санаторий, и даже ЛТП.

Бывшему фольварку пришлось пережить обе мировые войны, польскую власть, потом советскую, побывать под немецкой оккупацией. К моменту обретения независимости этот уникальный дворцово-парковый комплекс на реке Зельвянке был в глубоком запустении, его состояние специалисты оценивали как критическое, пишет сайт Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Новая жизнь усадьбы началась в 2013-м, когда его выкупил российский предприниматель. Спустя годы восстановительных работ, 17 июля 2025 года «сядзіба паноў Сегеней» официально открылась для посетителей.

Пока можно лишь прогуляться по территории и устроить фотосессию, но, по словам сотрудников туристического комплекса, уже в следующем году откроется доступ в сам панский дом. На первом этаже планируют ресторан, на втором — экспозиции, посвященные истории усадьбы, а на третьем — обсерваторию для наблюдения за звездами.

