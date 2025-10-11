Почему не стоит покупать готовый тертый сыр? 11.10.2025, 8:45

1,472

Указана основная причина.

Готовый натертый сыр из магазина кажется практичным решением, ведь не нужно тратить время на приготовление, просто открыть упаковку и добавить в блюдо. Однако, за удобством часто скрывается ряд искусственных добавок, которые делают продукт менее полезным. Об этом сообщает Southern living.

Что содержится в искусственно тертом сыре

Чтобы предотвратить склеивание кусочков, производители добавляют в продукт целлюлозу или картофельный крахмал. Они впитывают избыточную влагу, изменяя текстуру сыра. Кроме того, в составе часто присутствуют консерванты, которые продлевают срок годности, но влияют на вкус и ухудшают плавление.

Почему лучше самостоятельно натирать сыр

Если измельчить сыр собственноручно, вы избегаете ненужных примесей и получаете ряд преимуществ:

Более насыщенный вкус и приятная текстура- без крахмала и наполнителей;

Лучшее плавление - свежий сыр растекается равномерно, что важно для пиццы, пасты или запеканок;

Больше вариантов - можно натирать любой сорт и выбирать нужный размер кусочков;

Выгоднее - готовый натертый сыр в магазине стоит на 20-40% дороже, поэтому вы фактически переплачиваете за обработку и упаковку.

Как правильно натирать сыр

Чтобы процесс был быстрым и удобным, придерживайтесь нескольких простых советов:

Выберите инструмент - небольшая терка подойдет для домашнего использования, а кухонный комбайн ускорит процесс.

Охладите сыр - твердый продукт легче натирать. Можно положить его в морозильную камеру на 10-15 минут.

Храните правильно - натертый сыр поместите в герметичный контейнер или пакет с застежкой, удалите воздух и держите в холодильнике.

Используйте в течение 5-7 дней, чтобы сохранить свежесть и вкус. Если хотите сделать запас, натертый сыр можно заморозить до трех месяцев. Перед использованием разморозьте его в холодильнике - структура может немного измениться, но вкус останется превосходным.

