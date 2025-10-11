закрыть
Макрон снова назначил Себастьена Лекорню премьер-министром Франции

  • 11.10.2025, 9:12
Себастьен Лекорню

Через четыре дня после отставки политика.

Президент Франции Эммануэль Макрон повторно назначил Себастьена Лекорню премьер-министром, всего через четыре дня после его отставки. Это решение стало неожиданностью на фоне многодневных переговоров и попыток преодолеть политический тупик в стране.

Как сообщает Euronews, еще в среду Лекорню заявлял, что не «гоняется за должностью» и что его «миссия завершена». Однако в пятницу вечером президент снова поручил ему формировать правительство.

Новые вызовы для премьера

После принятия должности Лекорню написал в X, что делает это «из чувства долга» и имеет целью «поставить точку в политическом кризисе, который истощает французов». По его словам, главная задача правительства – принять бюджет до конца года и решить насущные проблемы граждан.

Перед назначением Макрон провел консультации с лидерами основных политических сил в Елисейском дворце. От встречи воздержались только представители «Непокоренной Франции» (LFI) и «Национального объединения» (RN). В Елисейском дворце отметили, что встреча «должна была стать моментом коллективной ответственности».

Политическая нестабильность и последствия

Решение Макрона стало ключевым моментом его второго президентского срока, который продлится до 2027 года. Без парламентского большинства и под давлением критики и со стороны оппозиции, и внутри собственной партии, у него осталось немного политического пространства для маневра.

Кризис обострился после неожиданной отставки Лекорню в понедельник, всего через несколько часов после объявления нового состава правительства. Это вызвало новую волну призывов со стороны оппозиции – или к отставке самого Макрона, или к проведению досрочных выборов.

Перед угрозой нового тупика

Политическая турбулентность началась еще в июне 2024 года, когда Макрон распустил Национальное собрание. Внеочередные выборы тогда завершились подвешенным парламентом, в котором ни одна политическая сила не получила большинства.

Теперь новому премьеру придется работать в тех же условиях, пытаясь продвинуть сложный и противоречивый бюджет на 2026 год. По закону, Франция должна подать его до 13 октября – времени мало, а политических компромиссов, похоже, еще меньше.

