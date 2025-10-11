закрыть
СМИ: Путин дал добро на большую «чистку» в России

1
  • 11.10.2025, 9:15
  • 4,700
СМИ: Путин дал добро на большую «чистку» в России

Сторонники войны под прицелом.

Кремлевская пропагандистка Анастасия Кашеварова анонсировала масштабные «чистки» среди сторонников войны. Она утверждает, что диктатор РФ дал добро на эти репрессии. Пост, наполненный тревогой и страхом, был опубликован на ее странице 10 декабря, передает Dialog.UA.

«Санация государства. В ближайшее время будут новые громкие дела как против чиновников, военных, так и против представителей медийного и общественного блоков», — написала она.

По ее словам, под наблюдением силовиков и спецслужб находится порядка 70-80 фамилий. Основные претензии, которые предъявят этим людям, это «дискредитация» российских войск, хищение гуманитарки и прочие мошеннические схемы под видом помощи «СВО».

Кроме того, под внимание попадают публикации личных данных военнослужащих и подразделений. Тем Z-патриотам, которые пытались рассказывать правду о проблемах ВС РФ, стоит сильно напрячься.

Со слов Кашеваровой, силовикам дали приказ «жестко» расправляться с неугодными. Дела, которые ранее были заморожены, начали активно запускаться в производство.

Кашеварова подчеркнула, что санкции коснутся общественно-медийного сектора «СВО», то есть пропагандистского лагеря. «Отправкой на «СВО», признанием иноагентом дело не закончится. Все идет к тому, что вольница будет постепенно пресекаться», — предупредила блогерша.

Кашеварова отметила риск того, что силовики РФ, получив карт-бланш на действия в отношении Z-патриотов, начнут «охоту на ведьм».

Пропагандистка высказалась осторожно, чтобы не вызвать гнев Кремля, однако в ее сообщении слышен явный страх. Кремль, который уже расправился с оппозиционерами и вольнодумцами в РФ, теперь начал репрессии против своих сторонников. Маховик давления набирает обороты, и в списки «иноагентов» начали включать даже ярых Z-патриотов.

