Украина согласна на «олимпийское перемирие» с Россией
- 11.10.2025, 9:31
- 1,164
Спикер МИД ответил на инициативу Италии.
Украина согласна на перемирие с Россией на время проведения зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Такое заявление сделал спикер украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
По его словам, Украина поддерживает призыв Италии к перемирию во время зимней Олимпиады-2026.
Но Тихий напомнил, что Кремль ранее неоднократно совершал агрессию против суверенных государств во время Олимпийских игр. Он считает, что это делалось специально, ведь во время Олимпиады все внимание СМИ приковано к спорту.
«Россия начала вторжение в Грузию во время Олимпийского перемирия. Россия начинала вторжение в Украину во время Олимпийского перемирия», - напомнил Тихий.
Спикер украинского МИДа подчеркнул, что Украина в любой момент готова к перемирию с Россией. Киев считает, что огонь прекратить можно и до начала зимней Олимпиады 2026 года.
Предложение Италии по перемирию
В октябре текущего года вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим предлагает ввести всемирное перемирие на время проведения зимней Олимпиады 2026 года (она состоится в Италии – прим. ред.). Эту идею поддержала и Организация Объединенных наций. Предложение итальянского правительства касается и перемирия в войне России против Украины.