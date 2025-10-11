«Мне за 30, и у меня нет друзей» 7 11.10.2025, 10:03

2,340

Психолог объяснил белорусам, почему с возрастом труднее сближаться с людьми.

К тридцати годам мы многое успеваем: строим карьеру, обзаводимся семьей, добиваемся целей. Но все чаще чувствуем себя одинокими. Друзья куда-то исчезают, старые связи ослабевают, а новые отношения заводить будто страшно или просто не хочется, пишет Onliner.

Почему с возрастом становится труднее дружить, что стоит за этим чувством отчуждения и как вернуть в жизнь настоящие, близкие отношения, объясняет психолог Сергей Янгибаев.

Почему круг общения с годами сужается?

Казалось бы, чем старше становишься — тем больше людей встречаешь на своем пути. Но на деле все наоборот: круг общения заметно сужается. И это вполне естественно.

Во-первых, многие друзья меняют социальный статус, переезжают. Общение становится редким, потому что смещаются приоритеты — люди выбирают больше времени проводить с семьей или просто побыть в тишине, наедине с самим собой.

Во-вторых, если всмотреться в те самые круги нашего общения, можно обнаружить, что бо́льшая часть знакомств создана искусственно. Мы приходим в школу или на работу, там уже есть люди. Мы их не выбираем сами, многие знакомства случаются спонтанно. То есть именно здесь и сейчас вы выбираете из окружения наиболее приятных вам людей. Увы, как только меняется среда, вы, скорее всего, потеряете и общение со многими людьми, так как теряется склейка: обсуждение коллег, общих задач и так далее.

Фото: Onliner

К слову, именно поэтому так важно учиться общаться и знакомиться, чтобы на пенсии, когда у нас нет работы, не обнаружить себя в полном одиночестве, что так часто случается.

В-третьих, согласитесь: чтобы завязалась дружба — нужно время. А во взрослом возрасте мы располагаем им меньше: много работаем, занимаемся семьей, развиваемся, и куда-то во всем этом еще нужно впихнуть отдых. На формирование дружбы времени остается куда меньше.

Мой личный кризис 30 был достаточно тяжелым. Иногда я не мог встать даже помыть голову, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Связан кризис был, правда, с осознанием собственных смыслов и решений. Мне хотелось найти чуть больше понимания в своей жизни.

И мне, в отличие от многих, повезло: друзья и близкие в этот момент были рядом. Именно хорошее отношение и поддержка помогли мне лучше пережить этап прохождения кризиса. Приятно и то, что в тот период я смог завести новую дружбу. Вывод простой: если не бояться быть искренним и откровенным, слушая свое тело и личные границы, можно сформировать и новые близкие отношения.

А что, если дружба рушится?

Намного грустнее, когда крепкая многолетняя дружба рушится в один момент. К сожалению, переживая личностный кризис и сталкиваясь с собственным «я», мы можем понять, что те или иные связи нам больше попросту не подходят. И происходит настоящая гибель человеческих отношений.

А любая утрата — начиная от расставания, потери друга и до реальной гибели близкого человека — для психики воспринимается одинаково. По сути, это маленькая смерть.

Мы переживаем разрыв отношений так, будто человек умер на самом деле.

Что особенно важно в такие моменты? Главное правило — легализовать собственную грусть. Не стоит бояться своих слез, печали, может быть, даже где-то обид. Все эти чувства нужны и важны, чтобы вы могли попрощаться с человеком.

Мне нравится такой подход: отнестись к расставанию как к новой форме ваших отношений. Даже если мы говорим о смерти, то внутри сознания мы все равно оставляем образ человека и продолжаем с ним жить дальше. Кого-то вспоминать с нежностью, а кого-то пытаться, наоборот, забыть. И то и другое тоже отношения, которые продолжаются внутри. Поэтому задача нашей печали не только попрощаться, но и сформировать что-то новое между вами и другим человеком.

Фото: Onliner

Некоторые прощания мне до сих пор екают в груди. Пару лет назад я перестал общаться с очень близкой мне подругой. Причем мы действительно поругались, и расставание было болезненным. С этой девушкой мне было легко и приятно общаться на протяжении многих лет, независимо от перемен в профессиональном или личном статусе. Мы дружили практически семьями и сильно друг друга поддерживали.

Однако в какой-то момент наши жизни стали расходиться из-за появившихся претензий друг к другу. Претензии сразу были легкими типа опоздания на встречу или игнорирования сообщений. Потом обнаружилось, что наши взгляды на жизнь кардинально разнятся.

Казалось бы, расставание в таком случае логичное, но легкость, с которой проходили наши прошлые отношения, — явление редкое. Мало с кем можно одновременно говорить о Кьеркегоре и смеяться над чем-то максимально приземленным. Поэтому разрыв дружбы был эмоционально тяжелым, сложно было даже видеться с другими людьми, которые спрашивали о нас двоих.

Сразу помогло осознание, что моя грусть тоже пройдет, как и наша дружба. Принятие конечности в какой-то момент утешает лучше, чем любые слова поддержки. По крайней мере для меня. Так грусть и печаль по утере отношений становятся легальными, не подавляются и проживаются в полную силу.

Как заводить новые знакомства?

К 30 годам все мы накапливаем определенный жизненный опыт, многие становятся и вправду социально истощенными людьми. Теми, кто устал от общения, неудач в дружбе, отношениях — и дальше по списку. Одним из способов преодолеть череду неудач в прошлом становится полное избегание общения с людьми. Вот почему так хочется зарыться дома в плед и посидеть над старыми частями «Сумерек» вместо прогулки с кем-то из знакомых.

При этом наше поколение само по себе очень уставшее. Да, вы не ослышались. В течение дня на нас наваливается тонна информации, давит груз принятия тысячи решений. Добавьте сюда коммуникацию — и мы рухнем.

Нам сейчас катастрофически важно восстанавливаться. И с этим отлично помогает справиться тишина.

Без телефона, без музыки и без друзей в том числе.

На мой взгляд, современный человек в принципе разучился общаться. Людям сложно выдерживать конфликты, напряжение в коммуникации и даже простое смущение. Кстати, отсюда и пошел новый виток популярности тренингов по общению, нетворкингу и попыток говорить «правильно и экологично». Все эти активности скорее обучают говорить функционально, исключая человеческий фактор. А ведь именно он является ключевым в построении отношений.

Часто мы пытаемся не просто понять другого человека, а интерпретировать те или иные его поступки — трактовать улыбку, слова, действия. С развитием популярной психологии люди стали чаще задумываться о мотивах чужого поведения.

Но вместо того, чтобы «додумывать» мотивы поведения другого человека, лучше учиться задавать прямые вопросы. Искренний интерес — лучшая склейка человеческих отношений.

Недавно на одной конференции ко мне подошла девушка и спросила: как можно мотивировать людей 70+ на заботу о себе? А у меня на это только один ответ: вместо того чтобы приходить и читать лекции, лучше спрашивать об их жизни. Людям нравится, когда ими интересуются. И это факт.

На мой взгляд, самый безопасный способ заводить новые знакомства — отталкиваться от своих интересов. Можно сформировать список увлечений (от просмотра фильмов до философии Гегеля) и поискать, нет ли в вашем регионе клубов с такими же интересами или даже разовых встреч.

Фото: Onliner

На таких встречах обычно есть кто-то, кто занимает лидерскую позицию. Лидер задаст тон встрече, а значит, вам будет проще двигаться по ходу диалога. Может быть некое смущение, напряжение в теле, но вас будут все равно направлять.

Плюс вы уже имеете какой-то опыт или интерес в теме. Это значит, что вы можете опираться на свои навыки и знания при диалоге. По факту ваш опыт может стать зерном для общения.

Если же нужна эмоциональная поддержка, когда из близких никого не осталось, то я все же склоняюсь к тому, чтобы идти к профессиональному сообществу. Есть психологи и терапевтические группы, в которых можно поделиться своими переживаниями. Сейчас достаточно разнообразный рынок подобных услуг, можно отыскать хорошего специалиста, который берет небольшие деньги или вообще проводит встречи бесплатно.

Ценность терапевтических групп еще и в том, что там вы волей-неволей отражаете свои паттерны поведения, то, как вы взаимодействуете с другими людьми. В работе тет-а-тет это иногда сложно рассмотреть, а когда рядом много других людей, то типичные сценарии проявятся в любом случае. Работая с грамотным специалистом, можно ловко рассмотреть причины, почему не завязываются те или иные отношения, и научиться общению.

Как выстроить глубокое общение?

Для глубины общения понадобится время и немного смелости. В какой-то момент нужно будет решиться уйти дальше разговоров о погоде, работе или любимых фильмах. Подобные социальные темы скорее способ заполнить пустоту и уйти от собственных переживаний.

А вот для глубокой дружбы понадобятся более искренние темы: чувства, тревоги, заботы.

Человек с негативным опытом, скорее всего, воспримет это все как проявление слабости и не захочет об этом говорить. Так, увы, дружба будет фасадной.

Также смелость нужна, чтобы и вовремя останавливаться. Некоторые не чувствуют границ и передавливают своей откровенностью, рассказывая малознакомым людям подробности, например, половых актов, интимных травм или еще что-то в этом роде. Тут важно учиться чувствовать собственные границы и понимать уместность ситуаций.

Хорошим помощником могут стать стыд и смущение. Эти эмоции мы привыкли подавлять, убегая в свою пещеру или становясь «идеальным», но именно они являются индикаторами нашего места в обществе. Если позволить себе проживать стыд и смущение, как они есть — без подавления и попыток исправиться, то мы с большей свободой сможем говорить с другими людьми и находить близких.

Фото: Onliner

Итак, если бы я нуждался сейчас в расширении круга общения и новых знакомствах, я бы отыскал три важные смелости внутри себя.

Первая — смелость нуждаемости. Признать, что я нуждаюсь в человеческом тепле и отношениях. Не в признании, не в заботе, а именно в другом человеке рядом.

Вторая — смелость видимости. То есть осознанно идти к другим людям и стать заметным. Это значит, что вы начинаете пробовать разговаривать, не прячась за фасадом идеальности, разговорами о работе и своих достижениях. Больше делаете акцент на своих переживаниях, тревогах и становитесь искренним (для начала с самим собой).

Третья — смелость движения. Современный человек после ошибки начинает идти в сторону самоуничижения и замыкаться в собственном мире. Но так сердце не отогреешь, скорее, сбежишь от боли. Поэтому в какой-то момент важно отыскать в себе смелость двигаться дальше даже без видимых результатов или при встрече с провалами. Не гнобить себя, а отнестись с уважением. Рано или поздно свое окружение сформируется.

И напоследок стоит подчеркнуть: как бы мы ни боялись слияний с другими людьми и созависимости, мы все равно будем нуждаться в другом. Поэтому самое важное во всем этом — признать свою нуждаемость в отношениях и понять, что другой мне важен и необходим. В этом признании одновременно рождается и тепло, которое есть к другим, и желание отогреваться рядом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com