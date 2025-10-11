Медведева послали в Пхеньян сделать «ку» Телеграм-канал «СерпомПо»

11.10.2025, 10:43

1,376

Российский Лунтик буквально светился от счастья перед товарищем Кимом.

Медведева послали в Пхеньян сделать «ку» перед союзным «господином ПЖ» (товарищем Кимом) в день празднования 80-летия правящей Трудовой партии Кореи. Чтобы передать «привет и наилучшие пожелания» от самого Путина и поблагодарить «великого чучхе» за освобождение Курщины, без которого «вторая армия мира» никак бы не справилась.

Наш Лунтик буквально светился от счастья в редкой загранкомандировке и по обыкновению надувался от собственной значимости и возложенного на него великим геополитиком «вИского доверия».

«Мы признательны Корейской Народно-Демократической Республике за твердую поддержку специальной военной операции. Наши бойцы плечом к плечу освобождали Курскую область. Этот подвиг навсегда сохранится в наших сердцах»,

- «отлил в граните» Димон и воздвиг вазу с цветами к истуканам предыдущих товарищей Кимов - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в столице КНДР.

В общем, справился! И даже не споткнулся!

Очередной кринж от Медведа в зачет.

