Российский Лунтик буквально светился от счастья перед товарищем Кимом.
Медведева послали в Пхеньян сделать «ку» перед союзным «господином ПЖ» (товарищем Кимом) в день празднования 80-летия правящей Трудовой партии Кореи. Чтобы передать «привет и наилучшие пожелания» от самого Путина и поблагодарить «великого чучхе» за освобождение Курщины, без которого «вторая армия мира» никак бы не справилась.
Наш Лунтик буквально светился от счастья в редкой загранкомандировке и по обыкновению надувался от собственной значимости и возложенного на него великим геополитиком «вИского доверия».
«Мы признательны Корейской Народно-Демократической Республике за твердую поддержку специальной военной операции. Наши бойцы плечом к плечу освобождали Курскую область. Этот подвиг навсегда сохранится в наших сердцах»,
- «отлил в граните» Димон и воздвиг вазу с цветами к истуканам предыдущих товарищей Кимов - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в столице КНДР.
В общем, справился! И даже не споткнулся!
Очередной кринж от Медведа в зачет.
