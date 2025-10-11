закрыть
11 октября 2025, суббота, 11:10
В Беларуси горело «Великое княжество Сула»

  • 11.10.2025, 10:56
В Беларуси горело «Великое княжество Сула»

Звонок спасателям поступил 10 октября около 22 часов.

В Столбцовском районе вспыхнул пожар на территории фермерского хозяйства «Великое княжество Сула». Уничтожена крыша, повреждены стены и имущество по всей площади здания. Об этом сообщает МЧС.

Звонок спасателям поступил 10 октября около 22 часов. По прибытии подразделений МЧС было установлено, что здание амбарного типа, используемое в качестве склада, горит открытым пламенем.

«Пожар был обнаружен работниками, проживающими в общежитии на территории хозяйства, которые пытались самостоятельно потушить огонь, используя подручные средства. Загорание ликвидировано работниками МЧС. Пострадавших нет», — сообщили спасатели.

