В Беларуси горело «Великое княжество Сула»
- 11.10.2025, 10:56
Звонок спасателям поступил 10 октября около 22 часов.
В Столбцовском районе вспыхнул пожар на территории фермерского хозяйства «Великое княжество Сула». Уничтожена крыша, повреждены стены и имущество по всей площади здания. Об этом сообщает МЧС.
Звонок спасателям поступил 10 октября около 22 часов. По прибытии подразделений МЧС было установлено, что здание амбарного типа, используемое в качестве склада, горит открытым пламенем.
«Пожар был обнаружен работниками, проживающими в общежитии на территории хозяйства, которые пытались самостоятельно потушить огонь, используя подручные средства. Загорание ликвидировано работниками МЧС. Пострадавших нет», — сообщили спасатели.