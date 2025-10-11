«Умные» санкции: Запад ударит по кошельку Кремля 11.10.2025, 11:07

Это произойдет одновременно с дроновыми атаками Украины.

Спустя три с половиной года после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда боевые действия зашли в тупик, а мирный процесс под эгидой США остановился, союзники Киева снова заговорили о возобновлении экономического давления на Москву. Цель - сделать войну настолько дорогой, чтобы Кремль был вынужден сменить курс, пишет CNN.

Несмотря на 18 пакетов санкций ЕС и десятки мер от США, Британии и других государств, российская экономика остается живой. Однако трещины все заметнее: рост замедляется до 1%, инфляция достигает 7%, а ключевая ставка держится на болезненном уровне 17%.

Доходы Кремля от нефти и газа падают, дефицит бюджета растет. И все же Россия планирует удерживать военные расходы в четыре раза больше, чем до войны - за счет повышения НДС с 20% до 22%.

«Это решение показывает, что Кремль готовится к длительному конфликту», - объясняет Александра Прокопенко из Центра Карнеги.

От «разумных» штрафов до использования замороженных активов

Эксперты убеждены: пришло время не просто «больше санкций», а более разумных.

Тимоти Эш из Chatham House предлагает ввести 20-30% «вторичный тариф» на российский экспорт - а полученные средства направлять на поддержку Украины.

ЕС, в свою очередь, рассматривает идею кредита для Киева на 140 миллиардов евро, который будет покрыт за счет замороженных российских активов. «Это был бы мощный сигнал Москве, что Украина финансирована и готова воевать долго», - говорит Эш.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц также подчеркнул: «Москва сядет за стол переговоров только тогда, когда поймет, что Украина имеет большую устойчивость».

Другой аналитик, Александр Коляндр из Центра европейского политического анализа, предлагает еще один подход: поощрять эмиграцию квалифицированных кадров из России. Это, по его мнению, углубит кризис рабочей силы и создаст дополнительное давление на российскую экономику.

Украинские дроны - самые эффективные санкции

Несмотря на все западные ограничения, Россия продолжает использовать иностранные компоненты в своем оружии. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал: «После четырех лет войны странно слышать, что кто-то до сих пор не знает, как остановить поток критических деталей».

Но самым мощным ударом по российской экономике, говорят эксперты, стала не санкционная политика, а украинские атаки беспилотников. По данным агентства Siala, удары по нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 38% российских мощностей, вызвав дефицит топлива и уменьшение доходов от экспорта.

«Дроны Украины - это двойной удар: они создают хаос внутри России и одновременно уменьшают ее валютные поступления», - объясняет Тимоти Эш.

Именно эти удары, а не новые пакеты санкций, могут стать для Москвы самыми болезненными. На прошлой неделе Владимир Путин признал, что поставки Украине американских ракет «Томагавк» «разрушат отношения между США и Россией».

