Трамп: Мачадо могла бы отдать Нобелевскую премию мира мне 25 11.10.2025, 11:24

6,062

ДОНАЛЬД ТРАМП

фото: EPA

Президент США поговорил с лауреткой.

Лауреат Нобелевской премии Мария Корина Мачадо позвонила президенту США Дональду Трампу и сказала, что приняла награду в его честь. Об этом рассказал сам Трамп, пишет Reuters.

«Человек, который получил Нобелевскую премию, позвонила сегодня, позвонила мне и сказала: «Я принимаю ее в знак уважения к вам, потому что вы действительно ее заслужили. Это очень мило с ее стороны. Я не говорил: «Тогда отдайте ее мне», хотя, думаю, она могла бы так и сделать. Она была очень любезна», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете 10 октября после вручения премии.

Президент США признал, что решение комитета фактически было сосредоточено на 2024 году, когда он вел президентскую кампанию, но заявил, что его вклад в дело мира был настолько велик, что ему все равно следовало бы присудить премию.

«Я баллотировался на пост президента в 2024 году. Но есть те, кто говорит, что мы сделали так много, что они должны были это сделать [вручить Нобелевскую премию мира Трампу]», — заявил американский лидер.

Ранее представитель Белого дома раскритиковал решение Нобелевского комитета, заявив, что, вручив награду не Трампу, комитет доказал, что «ставит политику выше мира».

Напомним, Нобелевскую премию мира за 2025 год получила венесуэльский политик, общественный деятель и филантроп Мария Корина Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав венесуэльского народа и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».

Также на премию претендовал президент США Дональд Трамп. Он не раз говорил это сам, к этому подключились и благодарные ему страны. В августе Белый дом опубликовал список иностранных лидеров, поддержавших Трампа на получение Нобелевской премии мира. Среди них президент Азербайджана, премьер-министр Армении, премьер-министр Камбоджи, президент Габона, премьер-министр Израиля, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды.

Но, как ранее высказывались эксперты, у Трампа практически не было шансов получить премию мира, в том числе из-за попытки сближения с президентом России Владимиром Путиным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com