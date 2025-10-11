Вечеринки, онлайн-игры и охрана ФСБ: как диктатор Асад и его семья живут в Москве 3 11.10.2025, 11:28

3,718

Башар Асад

Бывший глава Сирии с семьей обосновался в элитных небоскребах в районе Москва-Сити.

Башар Асад, свергнутый в 2024 году сирийский диктатор, спокойно живет в Москве под защитой российских спецслужб. Как пишет немецкое издание Die Zeit, бывший глава Сирии с семьей обосновался в элитных небоскребах в районе Москва-Сити и ведет непринужденный образ жизни, проводя часы за онлайн-играми.

По данным источников немецкого издания, семья Асада владеет около 20 роскошными квартирами в небоскребах Москва-Сити. Эти здания заселены в основном политиками и иностранцами, а охрана и контроль на их территории усилены.

После того как в декабре 2024 года сирийские повстанцы под руководством нынешнего временного президента Ахмада аль-Шаараа вошли в Дамаск, Кремль экстренно эвакуировал Асада и его окружение в Москву. С тех пор жизнь семьи диктатора проходит по строгим правилам, установленным российскими властями.

Как отмечал российский дипломат Эльбрус Кутрашев, Асадам запрещена любая политическая активность и публичные выступления. В обмен на лояльность Москва гарантирует им безопасность и укрытие от выдачи.

Асад проживает попеременно в элитных квартирах в Москва-Сити и на засекреченной вилле в Подмосковье. Его охраной занимается ФСБ, которая обеспечивает личную безопасность бывшего диктатора на уровне других одиозных фигур, скрывающихся в России.

По данным бывшего офицера сирийской армии, который сбежал в Европу и до сих пор поддерживает связь с бывшими сослуживцами, младший брат Асада Махер живет в отеле Four Seasons Hotel Moscow, где регулярно устраивает вечеринки.

Сам же Башар Асад большую часть времени проводит в трех апартаментах с собственным торговым центром, предпочитая онлайн-игры и уединение.

Семья экс-диктатора продолжает пользоваться покровительством России. Его сын, 23-летний Хафиз Асад, в ноябре 2024 года защитил кандидатскую диссертацию по аналитической и алгебраической теории чисел в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

В феврале 2025 года он впервые появился на видео в центре Москвы, нарушив установленные для семьи правила, однако пост вскоре был удален.

