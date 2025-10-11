закрыть
11 октября 2025, суббота, 12:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

По приказу Трампа Пентагон создал новое спецподразделение

1
  • 11.10.2025, 11:34
  • 2,040
По приказу Трампа Пентагон создал новое спецподразделение

Стало известно, чем оно будет заниматься.

Южное командование Вооруженных сил США, которое отвечает за Латинскую Америку и Карибский бассейн, создает оперативную группу «по борьбе с наркотиками в Западном полушарии».

Об этом сообщает пресс-служба Южного командования США.

Отмечается, что спецподразделение будет выслеживать и перехватывать грузы с наркотиками, обмениваться разведданными с силовыми и военными ведомствами США и других стран.

Также оно будет «повышать потенциал» других государств в операциях по борьбе с наркотрафиком - группа будет заниматься этим с помощью консультаций и совместных операций.

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, создать подразделение поручил президент США Дональд Трамп.

«Послание ясно: если вы повезете наркотики к нашим берегам - мы остановим вас на месте», - заявил Хегсет.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский