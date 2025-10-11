По приказу Трампа Пентагон создал новое спецподразделение

По приказу Трампа Пентагон создал новое спецподразделение1
- 11.10.2025, 11:34
- 2,040
Стало известно, чем оно будет заниматься.
Южное командование Вооруженных сил США, которое отвечает за Латинскую Америку и Карибский бассейн, создает оперативную группу «по борьбе с наркотиками в Западном полушарии».
Об этом сообщает пресс-служба Южного командования США.
Отмечается, что спецподразделение будет выслеживать и перехватывать грузы с наркотиками, обмениваться разведданными с силовыми и военными ведомствами США и других стран.
Также оно будет «повышать потенциал» других государств в операциях по борьбе с наркотрафиком - группа будет заниматься этим с помощью консультаций и совместных операций.
По словам главы Пентагона Пита Хегсета, создать подразделение поручил президент США Дональд Трамп.
«Послание ясно: если вы повезете наркотики к нашим берегам - мы остановим вас на месте», - заявил Хегсет.