«Сидел бы на вашем месте пьяный мужик и орал матом — вряд ли бы его попросили уйти»

Иллюстративное фото: Getty Images

Минчанку с дочкой выгнали из заведения, потому что гости жаловались на плач ребенка.

Минчанку Ксению с ребенком попросили покинуть кофейню в столичном торговом центре «Арена Сити» из-за того, что ее дочь громко плакала. Об этом девушка рассказала на своей странице в соцсети Threads.

По словам блогерши, инцидент произошел в пекарне-кондитерской «Тьерри».

«Были с ребенком, она расплакалась, успокоить не получалось. Что-то случилось. Но мы уже взяли еду и кофе, решили докушать и бежать домой спать. Мамы, это был тот самый момент, когда мы пытались просто поесть. Но нам сказали уйти, потому что гости жалуются на плач ребенка», — написала минчанка.

Девушка утверждает, что сотрудники заведения свое требование обосновали тем, что из-за плача другие посетители «не могут спокойно пообедать». Ей посоветовали выйти прогуляться и успокоить дочь.

«Современный мир, где мамы — отбросы общества», — заявила автор.

В комментариях Ксения добавила, что об инциденте она оставила запись в книге замечаний и предложений:

«Ждем ответа».

«Сидел бы на вашем месте пьяный мужик и орал матом — вряд ли бы его попросили уйти»

Под постом разгорелись споры. Многие пользователи соцсети девушку поддержали.

«Не представляю, как вам было грустно и обидно в тот момент», — написала katavann.

«Представляю, как Вам было неприятно! Почему-то, когда рядом курят и дымят на всех окружающих, все молчат в тряпочку, хотя по взгляду видно, что их это не устраивает! В таких случаях, нужно уметь отстаивать свои границы. Вы такой же клиент, как и все остальные», — поддержала nastasya_gabri.

«Сидел бы на вашем месте пьяный мужик и орал матом — вряд ли бы его попросили уйти, очень неприятная ситуация, администрация повела себя непрофессионально», — выразила мнение saminerva.

Немало было и тех, кто защищал работников кофейни:

«Идите прогуляйтесь и успокойте ее» — пардон, а что в этой просьбе вас так задело? Люди хотят пообедать в спокойной обстановке, в чем проблема выйти с ребенком и вернуться, когда она замолчит? Более, чем уверена, что вы не пытались привести ребенка в чувства. А даже если и пытались, ее оры — ваша проблема. Никто слышать это не обязан. Люди имеют право пожаловаться, а администрация повела себя сильно корректно, не надо тут преувеличивать», — считает moykafrolikovadetailing.

«Да, правильно все сделали. Я сама мама двоих орущих детей. И сама с ними пытаюсь иногда куда-то сходить, чтобы крыша не потекла от изоляции. Но если они тут, я ухожу. Потому что мои права заканчиваются там, где начинаются права других. И твой ребенок, орущий там, куда люди пришли отдохнуть, это твоя проблема. Я не хочу и не имею права насиловать в уши окружающих. Но вот когда я в кафе одна и чей-то ребенок орет, я так спокойна! Что не мой. А раньше раздражало», — поделилась loshad_ka.

«Как-то была в кофейне в районе Площади Победы, плакал ребенок, мамаше пофиг, находится было невозможно. Поработав 12 часов хочется просто тишины. Убежала от этого рева. Для меня это отличная реклама «Тьери», отличное место чтобы отдохнуть и вкусно перекусить. И если ваши дети не социализированы и не умеют еще себя нормально вести в обществе, то не стоит их тягать за собой, чтобы от ваших косяков воспитания страдали другие», — уверена an_luchenok.

Другой пользователь поинтересовался у автора поста, как бы она поступила на месте работников заведения.

«Помогла бы маме», — ответила девушка.

«Как?»

«Отвлекла бы малыша Или хотя бы просто спросила: нужно помощь?»

«Кто должен отвлекать малыша? Администратор? Бариста? Ну вы даете».

«Из-за предыдущего поста многие считают, что я #яжмать»

Позже блогерша посвятила ситуации еще одну публикацию, так как «из-за предыдущего поста многие считают, что я #яжмать». Минчанка объяснила, что «научила свою дочку говорить тише и показывать «тсссс», когда рядом едем коляска с малышом», а также привила своим сестрам и братьям привычку «быть вежливее к мамам, всегда открывать им дверь, если они с коляской, предлагать помощь, если мама, например, спускает коляску без пандуса». Кроме того она продвигает движение «мама маме друг» и создала «большое классное комьюнити для мам, чтобы декрет был приятнее».

«Учусь быть вежливее, терпеливее и внимательнее к другим и этому учу своих близких.

Шок, но никто из нас не пострадал из-за этого. Мы всего лишь протягиваем руку помощи, если видим, что мы можем помочь. Отказывают — ничего, бывает. Принимают помощь — здорово, всем от этого только лучше. Будьте добрее».

Могут ли не пустить в заведение с ребенком?

Ранее юрист по правам потребителей Иван Райкевич в комментарии для СМИ пояснял, что в белорусском законодательстве нет запрета на посещение ресторанов, кафе и прочих заведений с детьми.

— Дети, которым еще не исполнилось и трех лет, — это вообще отдельная тема, так как они не могут самостоятельно себя обслуживать и для них должны быть обустроены условия так называемой безбарьерной среды.

Юрист отметил, что в пункте 37 правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания говорится, что при осуществлении общественного питания продавец самостоятельно определяет правила поведения покупателей в объектах общепита, не противоречащие законодательству.

— Но порядок поведения покупателя не равно порядок допуска покупателя в заведение общественного питания. Ресторан не может своими правилами установить, кого из потребителей он будет обслуживать, а кому откажет.

Полагаю, что заведение не вправе ограничить возможность посещения для людей с детьми до 6 лет. А если это еще и прописано у них в правилах, я настоятельно рекомендую обратиться в местный исполком, администрацию с просьбой вынести предписание ресторану о прекращении нарушения прав потребителей и дискриминации посетителей по признаку наличия детей в возрасте до 6 лет, — объяснял Иван Райкевич.

