11 октября 2025, суббота, 12:58
В Беларуси начали «масштабную отработку» туманных дорог

  • 11.10.2025, 12:16
  • 1,190
Отправлены «Стрела» и квадрокоптеры.

На выходных, 11 и 12 октября, МВД Беларуси объявило о масштабных проверках на дорогах, которые будут проводить патрули ГАИ в связи с ухудшением погодных условий, а также для профилактики и пресечения нарушений ПДД.

В ведомстве предупредили, что в Витебскую область к тому же направили экипажи спецподразделения «Стрела» из Гродненской и Могилевской областей. Там же пообещали провести масштабную проверку трасс с помощью квадрокоптеров, скрытого патрулирования и камер видеонаблюдения.

В МВД заверили, что в первую очередь будут следить за нарушениями ПДД, которые могут спровоцировать аварии «с тяжкими последствиями», а именно:

управление транспортом в состоянии опьянения;

нарушение скоростного режима;

нарушение правил обгона и проезда пешеходных переходов.

В МВД также призвали белорусов помнить об обычных осенних явлениях — тумане и дождях.

«Автомобилистам следует перейти на размеренный стиль вождения: выбирать безопасную скорость и дистанцию, включать ближний свет фар, избегать опасных перестроений и маневров, повысить бдительность при проезде переходов», — говорится в рекомендации МВД.

Что касается пешеходов и велосипедистов, то в ведомстве попросили их подумать об одежде, посоветовав выбирать такую, которая обеспечивает повышенную видимость, а также носить световозвращающие элементы (фликеры).

