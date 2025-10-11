Петреус: Россия не может позволить себе второй фронт5
11.10.2025
Экс-директор ЦРУ привел убедительные примеры.
Россия не смогла помочь Асаду в 2024 году в Сирии, в отличие от предыдущих лет, из-за ограниченных сил и невозможности открывать второй фронт.
Об этом в интервью германской газете Welt заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.
«Россия не может позволить себе второй фронт. Россия даже не имела сил помочь Армении или Башару Асаду. Подумайте об этом: в прошлый раз, когда Башар Асад испытывал давление в Сирии, российские ВВС бросились ему на помощь со спецподразделениями вместе с ливанской «Хезболлой» и иранским Корпусом стражей революции», - отметил Петреус.
Однако уже в 2024 году россияне и «Хезболла» на помощь не пришли из-за недостатка сил.