11 октября 2025, суббота, 12:59
Петреус: Россия не может позволить себе второй фронт

  • 11.10.2025, 12:19
  • 1,376
Петреус: Россия не может позволить себе второй фронт
Дэвид Петреус
Фото: associazionelatorre.com

Экс-директор ЦРУ привел убедительные примеры.

Россия не смогла помочь Асаду в 2024 году в Сирии, в отличие от предыдущих лет, из-за ограниченных сил и невозможности открывать второй фронт.

Об этом в интервью германской газете Welt заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

«Россия не может позволить себе второй фронт. Россия даже не имела сил помочь Армении или Башару Асаду. Подумайте об этом: в прошлый раз, когда Башар Асад испытывал давление в Сирии, российские ВВС бросились ему на помощь со спецподразделениями вместе с ливанской «Хезболлой» и иранским Корпусом стражей революции», - отметил Петреус.

Однако уже в 2024 году россияне и «Хезболла» на помощь не пришли из-за недостатка сил.

