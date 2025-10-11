закрыть
11 октября 2025, суббота, 14:29
Эстония закрыла переход на границе с РФ из-за внезапного появления военных подразделений

  • 11.10.2025, 13:36
Пограничники сообщили о подозрительной активности с российской стороны.

В пятницу вечером, 10 октября, пограничная служба Эстонии решила закрыть пограничный пункт пропуска Саатсе, поскольку пограничники заметили на территории России большее, чем обычно, военное подразделение.

Об этом пишет ERR.

По словам Кюнтера Педоски, оперативного руководителя Южной префектуры, в пятницу, 10 октября, пограничники заметили на территории большее, чем обычно, российское присутствие.

«Российские пограничники регулярно патрулируют пограничный переход Саатсе, поскольку это их территория. Сегодня движение было больше, чем обычно. Мы решили закрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты, поскольку нашей целью является обеспечение безопасности эстонского народа», – пояснил Педоски.

Он отметил, что сначала пограничники разместили патрули по обе стороны дороги, которые общались с проезжающими водителями и давали рекомендации избегать этой местности в это время из-за усиленного присутствия российских подразделений.

«Несмотря на эту рекомендацию, были те, кто все равно хотел продолжить свое путешествие через эту местность. Поскольку дорога проходит через российскую территорию, учитывая ситуацию с безопасностью, при пересечении пограничного пункта Саатсе необходимо быть бдительными», – подчеркнул он.

Стоит напомнить, что утром 19 сентября в районе острова Вайндлоо в эстонское воздушное пространство без разрешения вошли три российских истребителя МиГ-31 и находились там около 12 минут. Для их сопровождения в воздух были подняты финские, а также шведские истребители.

