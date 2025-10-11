«Лукашенко распух до окончательно неприличных размеров» 8 Телеграм-канал «Письма к дочери»

«Зеленый монстр» пожирает диктатора изнутри.

Ты же в курсе, что зависть — это зеленый монстр, который пожирает человека изнутри? Вот у истекающего гаранта этот монстр раздулся уже больше, чем он сам. А гарант ведь и сам распух до окончательно неприличных размеров.

Но в соревновании с этим монстром даже у гаранта нету никаких шансов. Особенно после того, как кое-кто два дня кормил своего монстра, пока был на саммите СНГ в Душанбе.

Потому что раньше гарант был кто? Раньше он был многовекторный удалец с широкими геополитическими перспективами. А теперь он главный во всем СНГ неудачник.

Ведь все же, все, кроме него имеют свободу дипломатического маневра. А у него из всей свободы маневра остался только российский тупик. Причем, даже в этом тупике он не может свободно маневрировать, а маневрирует туда, куда Путин покажет пальцем.

И заметь, даже у Путина есть некоторая свобода маневра. А у гаранта нету. И если Путин решит тонуть, то гарант не сможет себе позволить даже немного побарахтаться. Потому что его вообще никто и спрашивать не будет.

Поэтому вчера гарант убеждал собратьев по СНГ, что им надо стать собратьями по несчастью. Объяснял, что надо все вернуть, как было. Чтобы был союз, вот точно такой же как раньше, только меньше и другой.

Потому что кое-кто же им русским языком всем объясняет, что «нам деваться некуда», «все равно нас больше нигде не ждут». Что характерно — не первый раз. А они ему в ответ может не говорят, но наверняка думают «не нам, простите, а вам». А истекающему гаранту обидно. Потому что это правда. Потому что из всех бывших собратьев деваться некуда только им двоим.

А у всех остальных с дипломатическими векторами все в норме. Поэтому они могут себе позволить держаться от союзников подальше. Вон у Казахстана половина векторов смотрит в Европу.

А у азербайджанского Алиева вообще такой вектор, что Путин сидел перед ним в позе кое-кого сидящего перед Путиным. Со всеми вытекающими из этой позы последствиями.

Так что зря истекающий гарант старался. Вслух ему никто, конечно, не указал направление русского военного корабля, но все подумали.

Поэтому из собратьев наедине с гарантом встретился только президент Таджикистана. Просто ему, как хозяину саммита, деваться действительно было некуда.

