Мастера ГУР соревнуются в точности ударов по оккупантам в «огненных мешках»2
- 11.10.2025, 13:57
Опубликовано видео на тему «Кто первый?».
На передовой ГУР продолжается настоящее соревнование - бойцы конкурируют, кто быстрее и точнее уничтожит оккупантов. FPV-дроны, артиллерия и аэробомберы работают непрерывно.
Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.
Бойцы Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают результативную охоту на российских захватчиков на Запорожском и Лиманском участках фронта.
Как сообщили в ГУР, среди подразделений идет настоящая «профессиональная конкуренция» - разведчики соревнуются, кто быстрее ликвидирует очередную группу врага.
«Высокая конкуренция мастеров ГУР за вражескую добычу обеспечивает немедленную или чуть более медленную, однако неизбежную кобзонизацию российских оккупантов в огненных мешках», - отметили в ведомстве.
Для уничтожения врага бойцы активно применяют FPV-дроны, снаряженные взрывчаткой. Сразу несколько беспилотников одновременно атакуют одну цель, не оставляя оккупантам никаких шансов.
Также эффективно работают украинские аэробомберы и артиллерия - подразделения ГУР ликвидируют как можно больше целей российской армии, «чтобы не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня».