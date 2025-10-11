закрыть
11 октября 2025, суббота, 14:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мастера ГУР соревнуются в точности ударов по оккупантам в «огненных мешках»

2
  • 11.10.2025, 13:57
Мастера ГУР соревнуются в точности ударов по оккупантам в «огненных мешках»

Опубликовано видео на тему «Кто первый?».

На передовой ГУР продолжается настоящее соревнование - бойцы конкурируют, кто быстрее и точнее уничтожит оккупантов. FPV-дроны, артиллерия и аэробомберы работают непрерывно.

Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

Бойцы Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают результативную охоту на российских захватчиков на Запорожском и Лиманском участках фронта.

Как сообщили в ГУР, среди подразделений идет настоящая «профессиональная конкуренция» - разведчики соревнуются, кто быстрее ликвидирует очередную группу врага.

«Высокая конкуренция мастеров ГУР за вражескую добычу обеспечивает немедленную или чуть более медленную, однако неизбежную кобзонизацию российских оккупантов в огненных мешках», - отметили в ведомстве.

Для уничтожения врага бойцы активно применяют FPV-дроны, снаряженные взрывчаткой. Сразу несколько беспилотников одновременно атакуют одну цель, не оставляя оккупантам никаких шансов.

Также эффективно работают украинские аэробомберы и артиллерия - подразделения ГУР ликвидируют как можно больше целей российской армии, «чтобы не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский