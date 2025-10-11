закрыть
Белорусов предупредили о сюрпризах погоды в воскресенье

  • 11.10.2025, 14:20
Ожидается усиление западного и северо-западного ветра.

Оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявили на 12 октября синоптики. Предупреждение опубликовал Белгидромет.

Днем в воскресенье во многих районах республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра. Порывы будут достигать 15−20 м/с, рассказали в ведомстве.

Предупреждение синоптиков продублировала пресс-служба МЧС, напомнив свои рекомендации при сильном ветре:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

