Белорусов предупредили о сюрпризах погоды в воскресенье 11.10.2025, 14:20

Ожидается усиление западного и северо-западного ветра.

Оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявили на 12 октября синоптики. Предупреждение опубликовал Белгидромет.

Днем в воскресенье во многих районах республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра. Порывы будут достигать 15−20 м/с, рассказали в ведомстве.

Предупреждение синоптиков продублировала пресс-служба МЧС, напомнив свои рекомендации при сильном ветре:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com