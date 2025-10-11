закрыть
11 октября 2025, суббота
Пашинян опубликовал видео из кабинета — на фоне играла известная песня Земфиры

  • 11.10.2025, 14:23
Пашинян опубликовал видео из кабинета — на фоне играла известная песня Земфиры
Никол Пашинян

Что имел в виду премьер-министр Армении?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем TikTok видео из кабинета. На фоне играла песня Земфиры «ПММЛ» (прости меня моя любовь). В комментариях пользователи пожалели Пашиняна и попросили не грустить.

В 2023 году Минюст России включил Земфиру в список «иностранных агентов», объявив, что она «открыто выступала в поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников». Певица не скрывает свою позицию и на концертах высказывается против войны.

@nikol.pashinyan_pm

Բարի լույս եւ լավ օր բոլորիդ 🇦🇲

♬ original sound - Nikol Pashinyan

В комментариях к видео пользователи решили, что премьер Армении загрустил:

«Шанс увидеть, как президент Армении грустит под Земфиру маловероятен, но не был равен нолю», — ARGI.

«Не грустите», — jade.

«Не грусти, брат. Свыкнется, все проходили через это», — Bat9Папиндос.

«Никол, давайте мы вместе с вами составим вам плей-лист для видео», — Natalia Hakobyan.

«Николя, не грустите, пожалуйста, я вам пахлаву и лукум отправлю только не грустите», — userAA595959.

«Даже он в депрессии бывает», — Pahan.

«Он хоть на одном видео работать будет?», — user3611838777608.

Последний комментарий связан с тем, что это не первое подобное видео в TikTok-аккаунте премьера, который активно ведет соцсеть. В аккаунте особенно много видео из его кабинета, где он работает под музыку. В основном играют армянские композиции, но бывают и исключения.

Например, 8 октября он слушал на рабочем месте «Моя цыганская (Все не так, ребята)» Владимира Высоцкого, включив камеру на словах: «И ни церковь, и ни кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята».

А за пару дней до этого Пашинян собирался в кабинете под «Cheek To Cheek» Луи Армстронга Эллы Фицджеральд.

