Трамп озвучил неожиданные планы по Газе 11.10.2025, 14:31

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США намерен сделать это в Египте.

Президент США Дональд Трамп намерен провести саммит по мирному урегулированию в Газе во время своего визита в Египет.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Саммит с лидерами арабских стран и не только может привлечь дополнительную международную поддержку мирному плану Трампа, поскольку самые сложные соглашения по послевоенному управлению анклавом и его восстановлению еще не достигнуты», - пишет издание.

По информации источников, саммит примет президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, который уже направил приглашения нескольким европейским и арабским лидерам.

В то же время дата проведения саммита еще не определена.

Вероятно, саммит может состояться во вторник или его перенесут на понедельник.

Ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.

Сейчас участие премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не планируется.

Напомним, что представители Израиля и ХАМАСа подписали первую фазу американского мирного плана.

