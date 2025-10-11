«Путина охватил страх» 2 11.10.2025, 14:57

В США раскрыли детали.

Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин пытается сорвать потенциальную поставку Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk. Он «угрожает» Соединенным Штатам усилением ПВО и риторикой относительно ядерного оружия. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Угрозы Западу со стороны Путина

Как отмечают аналитики ISW, глава Кремля продолжает кампанию по угрозам Западу, пытаясь сорвать переговоры о поставках Украине ракет Tomahawk. Путин цинично пытается показать, что он якобы соблюдает новый договор СНВ и представляет это как, мол, уступку в переговорах по завершению российско-украинской войны.

Чем угрожает Путин

Аналитики напомнили, что 10 октября Путин пригрозил, дескать, усилением российской ПВО в ответ на возможную передачу Украине Томагавков. Кроме того, российское государство, мол, завершает разработку нового ядерного оружия, о котором должна объявить уже в скором времени.

Ядерные испытания

Также источник из Кремля сказал, что РФ скоро может возобновить ядерные испытания, если страны Запада поступят аналогичным образом.

«ISW оценивает, что Кремль пытается представить потенциальные поставки американских ракет Tomahawk Украине как опасную эскалацию, чтобы сдержать Штаты от отправки такого оружия Киеву. Хотя Кремль последовательно не реагировал, когда Запад нарушал якобы «красные линии» России в прошлом», - подчеркнули аналитики.

