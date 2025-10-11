Как получить плоский живот после 50 лет 4 11.10.2025, 15:15

Названы упражнения для пресса, которые действительно работают.

Мечтаете о плоском животе, но многочисленные упражнения не дают желаемого результата, особенно после 50 лет? Тренер-реабилитолог Эдуард Швец раскритиковал популярные «легкие» тренировки и назвал три базовых упражнения, которые при правильном подходе гарантированно укрепят пресс и сделают талию стройнее.

Об этом пишет УНИАН.

По словам эксперта, сегодня многие тренеры предлагают клиентам малоамплитудные, «ленивые» движения, якобы для безопасности. Однако, как правило, это не работает, потому что при минимуме усилий невозможно получить максимум результата.

«Когда человек работает в режиме «ай, больше не могу…» — результата не достичь», — отмечает Швец.

В чем секрет эффективности

Тренер объясняет: чтобы мышца укрепилась и стала рельефной, нужно «выжечь» ее энергетический ресурс — креатин. Это происходит в течение 30 секунд интенсивной нагрузки. Когда человек делает только 12-15 повторений, это занимает 15-20 секунд и организм не получает сигнала для роста. Именно поэтому для видимого результата нужно производить не менее 25-35 повторений за подход.

Три «золотых» упражнения для пресса: инструкция от тренера

Эдуард Швец назвал три базовых, хотя и не самых легких, упражнения, эффективно прорабатывающих все мышцы живота.

Подъем корпуса (верхний пресс). Лягте на спину, поднимите ноги максимально вверх, чуть согнув в коленях. Руки вытяните за головой. На выдохе поднимайте корпус, тянитесь пальцами рук к пальцам ног.

Подъем ног (нижний пресс). Лягте на спину, возьмитесь руками за надежную опору за головой. Поднимите голову и лопатки от пола. На выдохе поднимайте прямые или чуть согнутые ноги вверх, стараясь оторвать таз от пола.

Подъемы ног на боку (косые мышцы). Лягте на левый бок, согните ноги под прямым углом. Опритесь на левую руку, а правую заведите за корпус для упора. Разверните корпус к ногам под углом 45 градусов. Медленно приподнимайте ноги как можно выше, сокращая косые мышцы. Повторите на другом боку. Это упражнение, по словам тренера, не расширяет талию.

После основного комплекса следует выполнить упражнение «челнок» (лежа на животе, одновременно поднимать корпус и ноги) для укрепления мышц поясницы.

Тренер подчеркивает, что даже самые лучшие упражнения не дадут желаемого результата без правильного питания. Лишь тандем качественных тренировок и дефицита калорий позволит не только укрепить мышцы, но и избавиться от жировой прослойки и избежать обвисания кожи.

