В минском бистро «Пит Stop» произошло массовое отравление 11.10.2025, 15:34

Несколько посетителей оказались в больнице с диагнозом сальмонеллез.

В редакцию Onlíner обратился молодой человек по имени Михаил (имя изменено) и рассказал, что попал в инфекционную больницу после обеда в бистро «Пит Stop», что находится на улице Независимости, 154Д.

По словам Михаила, в отделении находятся еще несколько человек, которые также отравились в этом самом ресторане.

Михаил учится на последнем курсе университета. Обычно, по его словам, он обедает в ресторане быстрого питания «Пит Stop». В прошлый вторник молодой человек заказал на обед грибной суп, пасту карбонара и куриную котлету. Пища, уверяет, была обычной.

— Меня ничего не смутило ни в запахе, ни во вкусе. Однако к вечеру, когда был уже дома, мне стало плохо: несколько раз сходил в туалет, но не придал этому значения, потому что ничего не болело.

В среду, по словам собеседника, ему стало значительно хуже. Михаил пытался пить таблетки, но состояние ухудшалось: поднялась до 39 градусов температура и присоединилась сильная рвота.

— Скорую не вызывал, потому что в четверг утром у меня был госэкзамен — сдал, и уже после этого вызвали скорую. Меня отвезли в инфекционную больницу, диагноз (уже подтвержденный) — сальмонеллез. При поступлении в отделение врач сказал, что таких, как я, семь человек.

В больнице, по словам Михаила, он проведет как минимум неделю. Парень уже потерял четыре килограмма, его организм был сильно обезвожен.

Вчера Михаилу звонили из санстанции, уточняли, что и где он ел. Журналисты также попытались связаться с медиками, но пока сделать это не удалось. Также Onlíner обратился за комментарием в сам ресторан.

— Ничего не могу вам сказать по поводу отравления. В ресторане вчера и сегодня идет проверка санстанцией. Со вчерашнего дня заведение не работает.

После публикации с редакцией Onlíner связались еще двое людей, у которых, с их слов, родственники также находятся в инфекционной больнице после отравления в «Пит Stop». Так, минчанка Дарья рассказала: ее муж обедал во вторник (7 октября) в бистро на пр. Независимости, 154Д. Там он ел карбонару и салат из свеклы.

— К вечеру ему стало плохо. Сразу началась диарея, затем разболелся живот (боль резкая), после сильная рвота. Также поднялась температура около 39 градусов, которая сутки ничем не сбивалась, а только поднималась все выше. Поводом для вызова скорой стала температура 40,2 градуса и почерневшие губы спустя сутки (то есть уже в среду, 8 октября). Пока супруг еще находится в больнице. Точный диагноз ему поставят при выписке, которая предварительно назначена на понедельник, 13 октября.

Дарья и ее супруг решительно настроены добиваться компенсации от заведения.

Чуть позже редакции Onlíner написал Александр: он рассказал, что обедал в том же бистро в понедельник (6 октября) вместе с 12‑летним сыном. Ребенок также теперь находится в больнице.

— Сын брал карбонару и котлету (не помню точного названия). Во вторник ему стало плохо. В ночь со вторника на среду его с высокой температурой, рвотой и диареей положили в инфекционную больницу. Вчера подтвердили сальмонеллез.

Сейчас с сыном в больнице находится супруга. Документа, подтверждающего диагноз, пока нет, думаю, что выдадут при выписке. Через капельницу врачи планируют вводить антибиотик еще 5—7 дней. С врачами на тему отравления не общались, так как до прочтения вашей статьи не предполагали, где он мог заразиться.

