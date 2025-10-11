Фигурки из «КидсМила» продают по цене квартиры в Минске.
Почему так дорого?
Коллекционные фигурки от Mak.by, которые можно было получить с набором «КидсМил», продают на популярной интернет-площадке объявлений за 500, 1000 рублей. Некоторые «бизнесмены» оценили свой товар и вовсе в сотни тысяч, пишет «Мінская праўда».
Если несколько недель назад цены в 70−100 рублей за фигурку, изначально стоившую в составе десерта около 15 рублей, казались верхом спекуляции, то сейчас ситуация перешла все мыслимые границы.
На популярной площадке объявлений можно встретить предложения о продаже отдельных фигурок за 500, 1000 рублей. В одном из объявлений, которое больше походило на розыгрыш, предлагалось обменять Волка и Зайца на квартиру в престижном жилом комплексе. Цена была указана в 2 миллиона рублей.
Позже автор смягчил условия, пожелав «домик у моря», а затем объявление и вовсе исчезло.
Другой продавец предлагал отдать Волка за 350 000 рублей. В описании то то ли в шутку, то ли всерьез утверждалось, что фигурка — «самый первый волк из серии Мак.by» и якобы «имеет коллекционную ценность».
Как пишет «Мінская праўда», на площадке есть и адекватные предложения. Некоторые пользователи выставляют фигурки по 20−25 рублей или даже отдают бесплатно.
«Однако такие лоты разлетаются за считанные секунды, не оставляя шансов большинству желающих. Часто встречается и типичный для таких площадок трюк: в заголовке указана привлекательная цена за всю коллекцию, но при переходе выясняется, что это стоимость каждой фигурки по отдельности», — пишет издание.