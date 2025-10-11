Россия хочет забрать белорусский бензин 1 11.10.2025, 16:08

Кремль требует столько, что не хватит самим белорусам.

Зарево пожара, возникшего после украинского удара в ночь на 6 октября по нефтебазе в Феодосии, было видно за десятки километров. Столкнувшись с дефицитом бензина из-за украинских ударов Россия хочет его компенсировать за счет поставок с белорусских. Чтобы выполнить российский запрос, белорусским заводам придется работать на максимуме. И то не факт, что бензина на всех хватит.

О том, грозит ли Беларуси бензиновый дефицит - рассказал экономист Андрей Маховский в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

Нефтебаза в Феодосии - это самая крупная нефтебаза в Крыму. Ее общая емкость составляет 250 тысяч тонн топлива. С нее снабжаются в том числе российский флот и российские сухопутные войска.

Но нефтебаза – это разовый ущерб. 7 октября агентство Reuters сообщило, что Киришский НПЗ в Ленинградской области после украинского удара остановил на ремонт одну из первичных установок переработки нефти, мощность которой составляет 40 процентов от всей мощности завода.

А этот завод – один из крупнейших в России. За прошлый год он переработал 17,5 миллионов тонн нефти, произвел 7 миллионов тонн дизеля, 6 миллионов тонн мазута и 2 миллиона тонн бензина. По предварительным оценкам, ремонт продлится месяц.

Но ладно бы это был один завод. С августа жертвами украинских ударов стали уже 18 НПЗ в России. По разным оценкам эти удары вывели из строя то ли 17 то ли 23 процента мощностей российских НПЗ.

С момента начала атак в августе от них пострадали 18 из 38 российских нефтеперерабатывающих заводов. Многие - не по одному разу. То есть, чинить бесполезно. Все равно потом опять прилетит. И вот этот системный подход – главное, чем нынешняя волна атак отличается от всех предыдущих.

Теперь сломанные НПЗ - это уже не только очереди на заправках и бензин по талонам. Хотя очереди на заправках и бензин по талонам – тоже не повод для радости.

Но теперь сломанные НПЗ – это проблема более глобального характера. Потому что когда бензин дорожает, он тянет вверх инфляцию. В последнюю неделю сентября недельная инфляция в России составила 0,13 процента, в первую неделю августа – 0,23. Это самый высокий показатель недельной инфляции с июля.

А, с другой стороны, когда бензина нет или он по талонам, то ломается вся внутренняя логистика. И, конечно, российским властям надо с этим что-то делать.

Поэтому российские власти делают вид. На прошлой неделе «Коммерсант» опубликовал письмо российского вице-премьера Алексея Новака с предложениями по решению проблемы бензинового дефицита. И главная среди этих мер – покупать ежемесячно по 300 тысяч тонн бензина в Беларуси.

Собственно, по данным Reuters, уже в сентябре Россия купила в Беларуси 50 тысяч тонн бензина, и это в четыре раза больше, чем в августе. Но 300 тысяч тонн — это совсем другое. Это тот самый классический случай, когда объем имеет значение. Потому что 300 тысяч тонн бензина — это такое очень амбивалентное число.

В прошлом году Россия производила в месяц в среднем 3,4 миллиона тонн бензина. Это уже было меньше чем год назад. Потому что в прошлом году тоже были удары украинских дронов, хотя и в меньших масштабах.

Если исходить из этого объема и считать по минимальной границе, то получается, что Россия потеряла уже потеряла 580 тысяч тонн бензинового производства в месяц. А если считать по верхней границе, то это 800 тысяч тонн. То есть, чтобы закрыть дефицит, белорусского бензина России не хватит. В общем 300 тысяч тонн для России – это слишком мало.

Но при этом для Беларуси 300 тысяч тонн это, наоборот, слишком много. Потому что нам самим уже может не хватит. Белорусское внутреннее потребление бензина это 80-100 тысяч тонн в год. Максимальное среднемесячное производство было порядка 340 тысяч тонн.

Понятно, что на самом деле такой равномерности в производстве бензина нет. Какие-то установки отключают на ремонт, на профилактику, месячное производство, соответственно, падает. В другие месяцы производят больше. И колебания могут быть значительными.

То есть, в принципе, Беларусь может поставить 300 тысяч тонн бензина в Россию и еще обеспечить себя. Особенно если распечатать стратегические запасы бензина.

Но это нельзя делать долго. Запасы закончатся, а заводы не могут постоянно работать на максимальной загрузке. Они от этого ломаются.

Не говоря о том, что для Беларуси эта сделка в принципе не особо выгодная. Во-первых, даже подорожавший бензин в России все равно дешевле, чем на тех рынках, куда мы его продаем.

А, во-вторых, вот этот бензин, который мы произведем, мы на самом деле даже продать не сможем. Потому что речь идет о поставках нефти на давальческих условиях. То есть российские компании привезут свою нефть, а потом заберут свой бензин. Заплатив белорусским заводам за переработку. Но никакой дополнительной маржи за счет этой продажи мы не получим.

Но отказать союзнику диктатор Александр Лукашенко, конечно, не может. Потому что если отказать, тогда никакого бензина вообще не останется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com