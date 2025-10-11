Путин парализован 5 Дмитрий Чернышев

11.10.2025, 16:19

3,336

Он застрял между желанием действовать и страхом повторить ошибку.

Путину сейчас очень страшно и он совершенно не знает, что делать дальше. Он не понимает, кого ему слушать. Все люди, которые давали ему советы раньше — жидко обделались.

Военные бодро рапортовали: у нас армия, оснащенная самой современной техникой, наши войска прошли обкатку в Сирии. Армата, Пересвет, Сармат, Орешник, Искандер, Посейдон, Лошарик — короче, аналоговнет. Запасы советской техники на складах бесконечны. За несколько часов мы подавим все украинское ПВО и завоюем полное господство в воздухе. Киев падет за три дня. Все будет, как в Крыму. Четко по плану, в точном соответствии с графиком.

Разведка шепотом докладывала: элита подкуплена, пятая колонна полностью готова, восстание начнется в столице и во всех крупных городах, Зеленский капитулирует, украинская армия испугается и побежит. Кстати, нужны лагеря — куда мы будем девать сотни тысяч военнопленных? Народ встретит российских солдат с цветами.

Дипломаты писали докладные записки в красных папочках: Запад разобщен, европейцы слабы, американцы устали от войн. Европа полностью зависит от наших энергоносителей.

Эксперты уверяли: экономика выстоит, подушка безопасности накоплена, санкции будут символическими. Патриарх медовым голосом уверял, что Богородица не оставит и что мы — русские и с нами Бог. Афонские старцы благословляли, курили благовония и показывали пророчества. Пропагандисты клялись, что миллионы сразу же пойдут в военкоматы добровольцами.

И вот настало 24 февраля. Не подавили, не завоевали, не восстали, не побежали. А из цветов встречали только «Пионами» и «Гвоздиками». Нет, конечно, все стали оправдываться. Оправдались тем, что украинскую армию давно уже разгромили, а теперь воюют со всем Западом. Оправдывались тем, что просто хотят минимизировать потери, а так бы они уже давно всем показали. Оправдываются тем, что «мы еще и не начинали» и тем, что украинцы так хорошо воюют только потому, что это «один с нами народ».

И вот сидел Путин и думал — да вас же всех надо за такой провал расстрелять. А где тогда взять новых? Они же все, холуи, одинаковые. Я же их всех отбирал под себя двадцать лет. Преданных, послушных и лояльных. Вместо честных, умных и профессиональных. Потому, что честный профессионал будет говорить то, что он думает, а не то, что так хочется услышать. Ведь опираться можно только на то, что сопротивляется. А в болоте не сопротивляется никто.

И вот сегодня сидит Путин и слушает своих «экспертов» и выгодоприобретателей от войны, которые уверяют, что НАТО слаба, что Пятая статья не сработает, что вся Юрмала только и ждет прихода «освободителей». А самому страшно до обморока — там была одна Украина, а здесь 32 страны. А у трех стран НАТО есть ядерное оружие. А США непредсказуемы. А по авиации, флоту, ракетам и космической разведке силы просто несопоставимы. А если Китай даст заднюю? А если свои же, которые боятся ядерной войны, пристрелят?

Путин парализован между желанием действовать и страхом повторить ошибку. Он не может изменить систему без риска ее обрушения. Он не знает правды о собственной стране. Он не может никому доверять. Отрицательный отбор — это самоубийственная стратегия для любого режима.

Дмитрий Чернышев, Facebook

