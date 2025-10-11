В минском метро ребенок упал на рельсы 11.10.2025, 16:50

1,134

Мальчик засмотрелся в телефон и не заметил края платформы.

В минском метро в субботу, 11 октября, на рельсы упал ребенок. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Главное».

Инцидент произошел около 14.00 на станции метро «Притыцкого». По словам очевидцев, мальчик шел по платформе, не отрываясь от экрана телефона. В какой-то момент он упал на пути.

В этот момент поезда рядом не было. Ребенку оперативно помогли и подняли на платформу.

