В минском метро ребенок упал на рельсы
- 11.10.2025, 16:50
- 1,134
Мальчик засмотрелся в телефон и не заметил края платформы.
В минском метро в субботу, 11 октября, на рельсы упал ребенок. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Главное».
Инцидент произошел около 14.00 на станции метро «Притыцкого». По словам очевидцев, мальчик шел по платформе, не отрываясь от экрана телефона. В какой-то момент он упал на пути.
В этот момент поезда рядом не было. Ребенку оперативно помогли и подняли на платформу.