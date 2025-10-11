Британские самолеты-разведчики появились над границей с Беларусью 11.10.2025, 16:58

Операция направлена на сдерживание агрессии Кремля.

Самолеты-разведчики Королевских ВВС Великобритании совершили двенадцатичасовой облет вдоль российской границы для мониторинга восточных рубежей НАТО. Об этом сообщает пресс-служба британского военного ведомства.

Два из самых современных самолетов-разведчиков Королевских военно-воздушных сил совершили миссию 9 октября.

«Демонстрируя боевую готовность Великобритании и коллективную решимость НАТО, самолет радиоэлектронной разведки RAF RC-135 Rivet Joint и морской патрульный самолет P-8A Poseidon совместно пролетели почти 10 000 миль — от района Крайнего Севера вдоль границы с Россией, мимо Беларуси и Украины. Миссия была поддержана воздушным танкером KC-135 Stratotanker ВВС США из 100-го крыла дозаправки, что позволило расширить радиус действия двух британских самолетов, став наглядной демонстрацией трансатлантического единства союзников по НАТО», — сообщили в ВВС.

В ведомстве отметили, что операция проводится на фоне неоднократных нарушений воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками и самолетами за последний месяц, включая инциденты в Польше, Румынии и Эстонии.

Оба британских самолета предназначены для сбора разведывательной информации с использованием различных методов. Это позволяет повысить оперативную осведомленность и предоставить ценные данные для анализа.

«Это была масштабная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО. Она не только обеспечивает получение ценной разведывательной информации для повышения боевой осведомленности наших вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал единства НАТО Путину и нашим противникам», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Самолет RC-135 Rivet Joint предназначен для ведения разведки, наблюдения и сбора информации (ISR). Он способен перехватывать широкий спектр сигналов, что позволяет ему подслушивать военные коммуникации.

Самолет P-8A Poseidon, специализирующийся на борьбе с подводными лодками и способный нести торпеды и противокорабельные ракеты, выполнял маршрут с фокусом на Балтийское море.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com