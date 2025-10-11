Лукашенко зовет СНГ в экономическую изоляцию 1 11.10.2025, 17:04

Диктатор предложил закрыть рынки и пускать «только тех, кого захотим».

В одиночку тонуть грустно. Даже если тонешь вместе с ближайшим союзником. А когда тонут все, тогда уже не так обидно. Поэтому на саммите СНГ в Душанбе Лукашенко опять убеждал коллег, что деваться им от него и Путина некуда. И просил защитить беларуские товары от иностранной конкуренции, пишет «План Б».

«Надо сделать так, чтобы к нам в наше экономическое пространство могли зайти только те, кого мы сюда пустим», — экспромтом сказал Лукашенко, зачитывая текст с бумажки.

Сказал, выступая перед президентами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министром Армении. Заодно, опять объяснил, что «нас нигде больше не ждут» и предложил восстановить общий рынок, который когда-то был в Советском Союзе.

«Если мы выработаем эту общую стратегию, мы наше экономическое пространство восстановим».

Правда, не стал объяснять, зачем это нужно всем остальным. И, наверное, правильно сделал. Потому что из всех собравшихся лозунг «нас нигде не ждут» актуален только для лукашенковского союзника Путина. Им друг от друга деваться действительно особо некуда. А всех остальным есть куда. И они это делают с большим энтузиазмом.

Для Кыргызстана основным торговым партнером является Китай. В торговле Казахстана больше половины приходится на Евросоюз. Азербайджан 40 процентов экспорта поставляет в Италию, еще 14-16 процентов в Турцию и только четыре процента в Россию.

Поэтому, предложение защитить свои рынки от главных торговых партнеров, чтобы Лукашенко было куда девать трактора, вряд ли прозвучало заманчиво. Да даже союзная Россия, несмотря на призывы Лукашенко, не рвется закрывать свой рынок, чтобы беларуским товарам было на нем комфортнее.

Правда, вслух никто из лидеров СНГ идею не комментировал. Но, похоже, невербальный ответ на свои инициативы он все-таки получил. В первый день визита с Лукашенко встретился только президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Но тому как хозяину саммита деваться от Лукашенко действительно было некуда.

