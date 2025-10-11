закрыть
11 октября 2025, суббота, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко не смогла пробиться в финал турнира в Ухане

  • 11.10.2025, 17:41
Соболенко не смогла пробиться в финал турнира в Ухане

Белоруска уступила американке Джессике Пегуле.

Первая ракетка мира Арина Соболенко уступила шестой строчке рейтинга WTA американке Джессике Пегуле в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Ухане.

Итоговый счёт — 6:2, 4:6, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

За время матча Пегула выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 7/12 брейк-пойнтов. Арина Соболенко сделала в игре десять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала 8/17 брейк-пойнтов.

В финале Пегула сразится с третьей ракеткой мира из США Коко Гауфф, которая сегодня без особых проблем обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини — 6:4, 6:3.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский