Соболенко не смогла пробиться в финал турнира в Ухане 11.10.2025, 17:41

Белоруска уступила американке Джессике Пегуле.

Первая ракетка мира Арина Соболенко уступила шестой строчке рейтинга WTA американке Джессике Пегуле в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Ухане.

Итоговый счёт — 6:2, 4:6, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

За время матча Пегула выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 7/12 брейк-пойнтов. Арина Соболенко сделала в игре десять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала 8/17 брейк-пойнтов.

В финале Пегула сразится с третьей ракеткой мира из США Коко Гауфф, которая сегодня без особых проблем обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини — 6:4, 6:3.

