Соболенко не смогла пробиться в финал турнира в Ухане
- 11.10.2025, 17:41
Белоруска уступила американке Джессике Пегуле.
Первая ракетка мира Арина Соболенко уступила шестой строчке рейтинга WTA американке Джессике Пегуле в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Ухане.
Итоговый счёт — 6:2, 4:6, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.
За время матча Пегула выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 7/12 брейк-пойнтов. Арина Соболенко сделала в игре десять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала 8/17 брейк-пойнтов.
В финале Пегула сразится с третьей ракеткой мира из США Коко Гауфф, которая сегодня без особых проблем обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини — 6:4, 6:3.