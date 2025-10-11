закрыть
11 октября 2025, суббота, 18:02
Axios: Трамп и Зеленский говорили о поставках Tomahawk в Украину

  • 11.10.2025, 17:42
Ракеты позволят Киеву бить по целям вглубь России, включая Москву.

Во время разговора президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Дональда Трампа 11 октября обсуждался вопрос приобретения Киевом крылатых ракет дальнего действия Tomahawk. Об этом написал Axios со ссылкой на двух источников.

Они не сообщили, было ли принято окончательное решение по передаче ракет Киеву.

Один из собеседников СМИ рассказал, что разговор президентов продлился около 30 минут.

Как указал Axios, ракеты Tomahawk дадут Украине возможность наносить удары по тыловым районам вглубь России, включая Москву.

В Киеве утверждают, что это поможет заставить нелегитимного российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров, подчеркнуло СМИ.

Зеленский назвал разговор с Трампом «хорошим» и «очень продуктивным».

