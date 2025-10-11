Бельгия вскоре получит первые F-35 из США
- 11.10.2025, 17:53
Это откроет путь для передачи F-16 Украине.
Бельгия получит первые четыре истребителя F-35 из США в понедельник, 13 октября. Поставка этих самолетов станет важным этапом на пути к передаче Украине бельгийских F-16.
Об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен в комментарии изданию Le Soir.
«Мы начали с посещения завода Lockheed Martin в Форт-Верти, штат Техас, на производственной площадке наших F-35. Первые четыре самолета прибудут во Флоренн в понедельник», — сказал он.
8 октября Defense Express писал, что в Бельгию через семь лет после закупки у США пришли истребители F-35. Благодаря этому Брюссель уже в 2026 году может передать Украине дополнительные F-16.
В публикации говорится, что новые бельгийские самолеты прибыли на авиабазу Флорен, где в дальнейшем поступят на вооружение 1-й эскадрильи. Они должны быть готовы для проведения операций по быстрому реагированию уже к 2027 году, отмечает издание.